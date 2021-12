Umsatzeinbußen, Ungewissheit: „Es ist schlimmer als vor einem Jahr“ 

Region Döbeln

Seit über einem Jahr kämpft die Gastronomie am Limit. Nach Total-Lockdown und Umsatzeinbußen während der Sommermonate dürfen Restaurants und Lokale jetzt zwar Gäste empfangen. Doch die 2G-Regel – Zutritt nur für Geimpfte und Genesene – macht der Sparte das Leben schwer. Dabei ist es weniger das Umsetzen der Vorschriften, das den Gastronomen schwer im Magen liegt. Vielmehr sind es Unbeständigkeit aufgrund ständig neuer Regelungen und Ungewissheit. Schon ab Montag könnte nämlich Restaurants, Kneipen und Bistros der Riegel vorgeschoben werden.

„Es ist schlimmer als vor einem Jahr“, sagt Lars Lemke vom Bürgergarten-Restaurant in Döbeln. Damals habe man wenigstens gewusst, woran man ist. „Es war zu und man konnte sich darauf einstellen. Jetzt muss man sich gefühlt jeden Tag neu orientieren.“ Planbarkeit ist dadurch Fehlanzeige. „Man weiß gar nicht wie man sich verhalten soll.“ Um etwa 80 Prozent sind die Umsätze aufgrund der 2G-Regel eingebrochen.

Lars Lemke und sein Team kontrollieren. „Wir sind selber mehrfach kontrolliert worden und wollen uns keinen Ärger einfangen.“ Komplett zu schließen ist für den Bürgergarten-Chef aber keine Option. „Wir haben ja noch ein paar Gäste. Und wir liefern auch.“ Auch Essen to Go bietet Lars Lemke an, für diejenigen, die gerade eben nicht ins Lokal dürfen. Und er hat seinen Außenbereich wieder erschlossen – Sonnabends und Sonntags kann im kleinen Winter-Weihnachtsdorf an der frischen Luft geschlemmt werden. Ein Angebot, das die Leute annehmen, obwohl inzwischen auch kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden darf.

Kurzarbeit auf dem Sonnenhof

„Wir lassen uns immer was einfallen. Dafür sind wir ja bekannt“, verspricht auch Markus Weinert, Geschäftsführer des Landhotels Sonnenhof in Ossig. Es kommen aktuell schon noch Gäste unter der 2G-Regelung bis abends 20 Uhr zum Essen. Doch das ist im Verhältnis zum sonstigen Umsatz ein Tropfen auf dem heißen Stein. Dennoch hat der Sonnenhof geöffnet. Der Hotelbetrieb läuft mit Geschäftsreisenden und die Landespolizei sorgt mit ihrer Schießausbildung auf der Schießanlage des Landhotels für so etwas wie einen normalen Betrieb.

Die Küche bietet neben dem Essen in der Gaststube wieder Essen außer Haus und auch die Gänseboxen in verschiedener Größe sowie die Bagelboxen sind wieder gefragt. Dennoch musste ein Teil des 54-köpfigen Personalstammes nun wieder in Kurzarbeit. Markus Weinert ärgert das. „Von November bis Januar waren wir mit Weihnachtsfeiern und 18 Dinnershows eigentlich komplett ausgebucht.“

Viele Regelungen sind Zumutung

Am Donnerstag meldete das RKI für den Landkreis Mittelsachsen eine im Vergleich zum Vortag leicht gesunkene Inzidenz von 1462,5 (-222,2). Bleibt es bei einem Wert unter 1500, dürfen Gastronomen ihre Lokale offen halten. Wird die 1500 überschritten, müssen sie schließen. Dass sie von solchen Entwicklungen abhängig sind, empfinden die Wirte als zermürbend. Und die vielen Regelungen, die man als Unternehmer durchdringen muss, um dieser Tage nichts falsch zu machen, sind eine Zumutung und strengen einfach nur noch an.

Florian Firley, Sohn der Gastwirtfamilie, die die Margarethenmühle betreibt, spricht auch von einer Ordnungshüterpflicht, die man mittlerweile gezwungenermaßen innehat, obwohl man das gar nicht möchte. Im Waldgasthof in Naußlitz hat man sich natürlich eingestellt auf die geltenden Regeln. Es wird kontrolliert, das Hygieneschutzkonzept ist noch einmal überarbeitet worden und man will weiterhin grundsätzlich weiterhin öffnen – auch wenn deutlich weniger Gäste kommen. Doch Überlegungen, unter der Woche zu schließen, gibt es.

Wenn wechselnde Inzidenzen die Öffnung bestimmen, sind Planungen unmöglich. „Man muss Ware einkaufen, Personal vorhalten und dann darf man vielleicht doch nicht öffnen? Man muss mittlerweile die verschiedensten Szenarien im haben, um reagieren zu können.“ Der junge Hotelmanager und Wirtschaftspsychologe sorgt sich, wie lange sich diese Unbeständigkeit noch ziehen könnte.