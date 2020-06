Leisnig

Das Eigenheimbaugebiet Am Breiten Rain, mit seinem markanten Wasserturm, füllt sich. Das letzte Grundstück ist nun verkauft, informiert Bau- und Ordnungsamtsleiter Thomas Schröder. Im Technischen Ausschuss ging es um das Bauvorhaben, wobei ein eigentliches Randthema zum Diskussionsgegenstand wurde: Eine alte Roteiche, die dem Bauvorhaben beinahe zum Opfer gefallen wäre. Der Bauherr hätte sie am liebsten fällen lassen.

Zugeständnis an Bauherren

Nun kommt die Eiche mit einem so genannten Vitalisierungsschnitt ihrer Krone davon – ein Zugeständnis, das dem Bauherren insofern entgegen kommen soll, dass er an Baufreiheit gewinnt. Dafür geht er ebenso einen Kompromiss ein wie die Natur. Denn die Roteiche hat ihre Geschichte. Die beginnt damit, dass es früher zwei Bäume waren. Und einer davon eines Tages nur gefällt wurde unter der Bedingung, dass der zweite zu erhalten sei.

Daran erinnert sich Uwe Reichel, Vorsitzender vom Leisniger Geschichts- und Heimatverein, dort auch noch aktiv in der Interessengemeinschaft der Baumfreunde. „Damals als Baumschutzkommission standen wir dort auf dem Gelände, im weiten Vorfeld der Planung“, erinnert er sich. „Beide Bäume sollten erhalten werden, denn sie waren sehr schön. Seit 80 bis 100 Jahren stehen beziehungsweise standen sie dort, da war an ein Baugebiet am Breiten Rain noch lange nicht zu denken.“

Ein Baum dem Baugebiet geopfert

Durch diverse Arbeiten im Umfeld, auch durch die Ablagerung von Schutt, sei einer der Bäume in Mitleidenschaft gezogen worden. „Dann kam der Anfang vom Ende: Die Straße für das Baugebiet sollte unbedingt dort entlang gebaut werden. So wurde einer der Bäume quasi dem Baugebiet geopfert.“

Im Grunde stehe das Beispiel der zwei Roteichen für den generellen Umgang mit Bäumen in der Stadt: Für einen, der weggesägt wird, würden vielleicht fünf oder zehn nachgepflanzt. Dabei sei bekannt: Für eine Buche, wie sie beispielsweise im Johannistal geschlagen wurden, müssen 200 neue Bäume gepflanzt werden, um den ökologischen Verlust auszugleichen.

Ist die Wurzel zerstört, stirbt die Krone

Dass eine der Roteichen im Baugebiet Am Breiten Rain stehen bleibt, sieht Reichel prinzipiell positiv, ohne jedoch aus dem Blick zu verlieren: Baufirmen sind für den Bau und nicht für die Bäume. Deshalb befürchtet Reichel, für die zweite Roteiche zeichnet sich das Gleiche ab wie für andere Bäume: „Sind erst mal die Wurzeln zerstört, stirbt die Krone teilweise ab. Dann verabschiedet sich der Baum nach und nach, denn die Krone leidet unter Wasser- und Nährstoffmangel. Jahr für Jahr werden weniger Blätter ausgebildet. Es ist eine Abwärtsspirale.“ Beim Anblick der verbliebenen Roteiche sagt er: „Im Grunde ist auch dieser Baum nur noch ein Schatten seiner selbst.“

Baumschutz in den Schulen verankern

In der IG der Baumfreunde beim Heimatverein ist Reichel noch präsent, die Leisniger Baumschutzkommission hat er verlassen – und das nicht als Einziger.

„Für mich persönlich war der unmittelbare Anlass, als die alte Kastanie unterhalb der Kaufhalle gefällt wurde“, sagt er. Dem Erhalt alter Bäume fühle er sich weiter verpflichtet, möchte gemeinsam mit seinen Mitstreitern das Augenmerk gern auf Schulprojekte legen.

Von Steffi Robak