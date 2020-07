Umweltamt eingeschaltet: Dieselspur bei Hansens Holz auf der Autobahn 14

Döbeln

Aus einem aufgerissenen Tank verlor in der Nacht zum Dienstag ein Laster auf der Autobahn eine größere Menge Diesel.

„Vermutlich hatte er sich an der Rastplatzeinfahrt am Fahrbahnrand den Tank aufgerissen. Eine größere Menge Kraftstoff war über den Parkplatz Hansens Holz und in einen Gully gelaufen“, berichtet Udo Hundrieser, Einsatzleiter der Döbelner Feuerwehr. Die war um 0.15 Uhr zur technischen Hilfeleistung zum Rasthof an die Autobahn gerufen worden und rückte mit vier Fahrzeugen und 15 Kameraden an. Die Einsatzkräfte begannen den beschädigten Tank abzupumpen und alarmierten das Umweltamt des Landratsamtes Mittelsachsen sowie die Autobahnmeisterei Döbeln.

Der Laster wurde später von einem Havariedienst abgeschleppt.

Eine 150 Meter langer Dieselspur zog sich über den Rastplatz. Quelle: Ffw Döbeln

150 Meter Dieselspur

Der ausgelaufene Diesel hatte eine 150 Meter lange Spur bis in den Gully hinterlassen. Weitere Lkw standen in dieser Spur. Die schlafenden Fahrer mussten von den Feuerwehrleuten geweckt werden, damit die Dieselspur beseitigt werden konnte. Der Rastplatz wurde deshalb in der Nacht kurzzeitig voll gesperrt .

Denn weitere Kraftfahrer hatten die Dieselspur bis zur Auffahrt auf die Fahrbahn Richtung Dresden weiter getragen. Eine Spezialfirma reinigte die Fahrbahn.

Kraftstoff in der Kanalisation

„Der Kraftstoff ist in die Kanalisation gelaufen“,bestätigt am Dienstagmorgen das Umweltamt beim Landratsamt Mittelsachsen. „Da es in der vergangenen Nacht keine Niederschläge gab, befindet sich der Kraftstoff noch in der Kanalisation und wurde nicht weiter abgespült. Der entstandene Schaden wird heute nochmals bei Tageslicht vor Ort begutachtet“, sagt André Kaiser, Pressesprecher des Landratsamtes.

Am Vormittag wurden die entsprechenden Reinigungsmaßnahmen eingeleitet, die Kanalisation wurde gespült und abgesaugt.

Dieselunfall auch zwischen Leisnig und Döbeln

Bereits am Montagnachmittag half die Döbelner Feuerwehr den Leisniger Kameraden bei einem ähnlichen Einsatz ausgeholfen. Gegen 16.45 Uhr hatte sich zwischen Leisnig und Döbeln ein Lkw ebenfalls den Tank aufgerissen. Auch hier mussten die Feuerwehrleute Diesel beseitigen und den beschädigten Tank abpumpen.

Für die Döbelner Feuerwehrleute waren diese der 101. und der 102 Einsatz in diesem Jahr.

Bereits am Nachmittag war ein Laster zwischen Leisnig und Döbeln auf der Autobahn 14 mit aufgerissenem Tank havariert. Hier waren die Wehren aus Leisnig und Döbeln im Einsatz. Quelle: FFw Döbeln

Von Thomas Sparrer