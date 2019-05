Waldheim

Wann und wer darf den Wolf erschießen? Auch um diese Frage ging es am Donnerstagabend im Waldheimer Ratskeller. Die CDU-Waldheim hatte mit Thomas Schmidt ( CDU) den sächsischen Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft zum Bürgerdialog eingeladen. Da kamen nicht nur CDU-Leute, sondern auch Waldheimer, die für andere Parteien und Wählervereinigungen für Stadtrat beziehungsweise Kreistag kandidieren. Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) war selbstverständlich auch da, konnte aber nicht mit am Tisch sitzen, an dem die ganzen CDU-Würdenträger wie der Landtagsabgeordnete Sven Liebhauser, Ex-Landrat Dr. Manfred Graetz und Vizelandrat Dr. Lothar Beier Platz genommen hatten.

Minister will Wolfspopulation regelmäßiger einschätzen

Den Wolf will manch einer auch schon in Waldheim gesichtet haben. „Was bedeutet das für die Großmutter, die den Kinderwagen mit dem Enkel durch den Wald schiebt und auf den Wolf trifft?“, moderierte Kathrin Schneider, CDU-Fraktionschefin im Waldheimer Stadtrat, den Minister auf heitere Weise an. „Um solche Fragen geht es natürlich nicht“, setzt sie hinzu.

Worum es geht, führte dann Thomas Schmidt aus. Wenn der Staat die Ängste der Leute nicht ernst nimmt, sinkt die Akzeptanz für den Artenschutz. Wir in Sachsen haben die Entschädigung für Wolfsrisse bereits auf 100 Prozent aufgestockt. Aber Geld alleine ist nicht alles. Mann muss sich einmal vorstellen, was in einem Schäfer vorgeht, bei dem 20 aufgeschlitzte Lämmer auf der Weide liegen. Da ist auch eine emotionale Belang.“ Der Minister sprach davon, wie Sachsen Rechtssicherheit für den Abschuss von Wölfen schaffen will. „Es kann nicht sein, dass derjenige im Landratsamt, der sowas zu entscheiden hat, mit einem Bein vorm Staatsanwalt steht“, so Thomas Schmidt. Außerdem setzt er sich dafür ein, dass die Wolfspopulation jährlich eingeschätzt wird, und nicht nur aller sechs Jahre, wie das derzeit der Fall ist.

Borkenkäfer setzt Wäldern zu

Der Wolf hat Waldheim noch nicht so zugesetzt, wie der Borkenkäfer. Das war das zweite Thema, das Minister Schmidt ansprach. „Wir haben den zehnmal mehr Schaden, als nach der letzten großen Plage 2003 – über vier Millionen Kubikmeter Holz“, verdeutlichte er die Dimensionen. Kathrin Schneider kam mit dem Beispiel eines Privatwaldes in Waldheim, wo die Bäume auf halber Höhe gekappt worden sein sollen. „Das sieht verheerend aus.“ Da wird aber nichts zu machen sein, sagte der Minister. Privatwald ist Privatsache. Thomas Schmidt verhehlte nicht, dass er für einen „nachhaltig genutzten Wald“ steht. Von sogenannten Prozessschutzzonen in Form von unberührter Natur hält er nichts. Und begründet das mit der Fähigkeit der Bäume, Kohlendioxid zu binden. Wenn ständig etwas nachwächst, sei dieser Effekt natürlich größer.

Mit leeren Händen ging der Minister am Donnerstagabend nicht heim. Er nahm schiefe Bilder sächsischer Mühlen mit, die François Maher Presley fotografiert hat und die sich Kalender des sächsischen Mühlenvereins versammeln. Dessen Vorsitzende Bettina Böhme ist Waldheimerin. „Sie sind aus einer Müllerfamilie – ich aus einer Bäckerfamilie und außerdem Vorsitzende des Mühlenvereins – das verbindet uns sehr“, sagte die CDU-Stadträtin und gab dem Minister neben dem Kalender noch die Anregung mit, sein Ministerium möge über die Förderung eines Kinderbuch-Projektes nachdenken, dass den Weg vom Korn zum Brot nachvollziehbar macht.

Kommentar: Abschuss ja, aber ohne Hysterie von Heiko Stets Ist Isegrim, wirklich so grimmig? Dass Landwirte, die Schafe züchten, vor dem Wolf Respekt haben, ist voll zu verstehen. Müssten in dem Zusammenhang dann aber Hühnerzüchter nicht jeden Tag nach Entschädigungen schreien, wenn der Fuchs sich mal wieder ein paar Hühner geholt hat. Diese Fleischfresser werden nicht gezählt und vermehren sich auch zuhauf. Jäger warnen vor dem Wolf, vor dem ungehinderten Ausbreiten, vor möglichen Angriffen auf den Menschen. Sie wollen deren Anzahl möglichst gering halten. Vielleicht auch, weil Jäger und Wolf die gleich Beute haben? Wer viel in der Natur unterwegs ist, diese achtet, der freut sich sicher über den Anblick eines Wolfes. Und ob der immer gleich zum Angriff übergehen wird, darf bezweifelt werden. Aber natürlich müssen die Ängste der Bevölkerung Ernst genommen werden. Und wenn die Tiere tatsächlich Schaden machen, muss auch der gezielte Abschuss möglich sein. Aber bitte ohne diese Hysterie. h.stets@lvz.de

Von Dirk Wurzel