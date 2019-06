Döbeln

Das Interesse war größer denn je: 240 Schüler kamen zum Tag der Umwelt bei der Veolia Wasser Deutschland GmbH in Döbeln. Sie kommen aus Döbeln, Ostrau, Hartha, Leisnig und Wermsdorf und besuchen die erste, zweite, dritte oder die achte Klasse.

„Wir freuen uns riesig über das noch größere Interesse als im letzten Jahr. 60 Kinder mehr als im Vorjahr sind heute bei uns angemeldet. Organisatorisch und logistisch ist das eine spannende Herausforderung”, sagt Marcus Riemer, Veolia-Niederlassungsleiter in Döbeln.

Der Tag der Umwelt ist für Veolia alljährlich Anlass, neugierige Blicke hinter die Kulissen der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung zuzulassen. Das Unternehmen arbeitet seit vielen Jahren als Betriebsführer für den Wasserverband Döbeln-Oschatz und den Abwasserzweckverband Döbeln-Jahnatal. „Doch was unsere Mitarbeiter alltäglich leisten, bleibt der Öffentlichkeit im besten Fall meist verborgen”, weiß Marcus Riemer.

Im Mittelpunkt standen am Tag der Umwelt die Kinder und Jugendlichen. Für sie war auf dem Betriebshof hinter dem Verwaltungsgebäude in der Bahnhofstraße 42 jede Menge vorbereitet. Sie bekamen Bilder aus der Kanalisation zu sehen, die mit einer wendigen Spezialkamera aufgenommen werden. Sie erfuhren, mit welcher Technik Trinkwasserleitungen gespült werden und warum das für die Qualität des Trinkwassers so wichtig ist. Sie können zuschauen, wie Kunststoffrohre zusammengeschweißt werden. Die Schüler der achten Klassen, die gern handwerklich arbeiten, konnten sich selbst ausprobieren. Für sie war eine “Trinkwasser-Bastelstrecke” hergerichtet.

Darüber hinaus erfahren die Mädchen und Jungen mehr über das richtige Trennen von Abfällen. Sie können mit Hilfe eines mobilen Labors mit Wasser experimentieren und verstehen anschließend, warum eine Büroklammer im Wasser schwimmt. Am Stand der Diakonie Roßwein waren die Kinder eingeladen, Nistkästen und Insektenhotels zu basteln. Denn der Tag der Umwelt steht 2019 unter dem Motto: „Insekten schützen - Vielfalt bewahren“. Auch Revierförster Dirk Tänzler war dabei, um Spannendes über die Pflanzen und Tiere im sächsischen Wald und über die Jagd zu berichten. Außerdem waren per Bus Touren zum Wasserwerk Gärtitz und zur Kläranlage Döbeln-Masten vorbereitet.

„Umweltbildung ist ein wichtiger Aspekt, um zu verstehen, worin unsere tägliche Arbeit besteht. Alles, was wir bei Veolia tun, hat letztlich mit dem Schutz von Ressourcen und einem intakten Wasserkreislauf zu tun. Das passt durchaus thematisch zur Fridays-For-Future-Bewegung”, schildert Marcus Riemer. Um mehr über die umwelttechnischen Berufe zu erfahren, informierten ehemalige Lehrlinge auch über Ausbildungsmöglichkeiten bei der Veolia. „Wir haben in den letzten zehn Jahren am Standort Döbeln 26 junge Leute ausgebildet. Mindestens zwei gewerbliche Lehrlinge sollen auch in Zukunft mindestens pro Jahr für den Standort Döbeln ausgebildet werden“, so der Niederlassungsleiter.

Am 5. Juni 1972 hat es den ersten Internationalen Tag der Umwelt gegeben. Seither steht das Thema jedes Jahr an diesem Datum besonders im Fokus. “Umweltschutz im Alltag muss nicht kompliziert sein”, sagt Marcus Riemer. Wer auf Feuchttücher verzichtet und stattdessen normales Toilettenpapier verwendet, tut bereits etwas für die Umwelt. Das gilt auch für Glasflaschen statt Plastik, für den Stoffbeutel zum Einkaufen statt Plastik-Einwegtüten. So gibt es viele Möglichkeiten, etwas für die Umwelt zu tun.

Von Thomas Sparrer