Umzug einer Großbehörde: Wann kommt der Rechnungshof nach Döbeln?

Döbeln

Aus Landtagszeiten kennen und schätzen sich die beiden und sind sogar befreundet. Jetzt kam Landesrechnungshofpräsident Jens Michel sozusagen zum vorgezogenen Antrittsbesuch nach Döbeln. Nach einem Besuch auf der Großbaustelle seiner Behörde informierte er Oberbürgermeister Sven Liebhauser im Rathaus über den aktuellen Stand der Dinge. Mitte 2023, ein Jahr später als ursprünglich geplant, wird der Sächsische Landesrechnungshof mit etwa 140 Mitarbeitern von Leipzig-Paunsdorf nach Döbeln umziehen. Der Ausbau des historischen Kasernengebäudes läuft auf Hochtouren. Für Verzögerungen hatte vor allem eine wiederholte Ausschreibung gesorgt.

Vorzeitiger Antrittsbesuch? Landesrechnungshof-Präsident Jens Michel (r.) traf sich am Donnerstag in Döbeln mit Oberbürgermeister Sven Liebhauser. Quelle: privat

„Die Beschäftigten des Rechnungshofes sind uns schon jetzt herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass diese bedeutende Landesbehörde künftig ihren Sitz in unserer Stadt haben wird. Natürlich möchten wir, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier wohl fühlen. Döbeln hat auf kurzen Wegen viel zu bieten, was sonst nur in deutlich größeren Städten vorzufinden ist. Dazu gehören auch attraktive Wohnmöglichkeiten;, wie beispielsweise im künftigen Walduferviertel“, rührte Sven Liebhauser die Werbetrommel. Liebhauser und Michel kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit als CDU-Landtagsabgeordnete. Jens Michel war haushalts- und finanzpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Beide vertraten die CDU im Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages.

Von Thomas Sparrer