Umzug von Döbeln nach Ossig: Entscheidung für das Käfertreffen

Döbeln/Ossig

Ein Verein zieht die Reißleine – so könnte man die Entscheidung der Döbelner Käferbande nennen, Ostdeutschlands größtes Käfertreffen nicht mehr in der Heimatstadt auszutragen, sondern ein paar Kilometer entfernt auf dem Landgasthof in Ossig. Warum ausgerechnet da? – mag sich mancher fragen, was haben die Käferfreunde mit dem Sonnenhof zu schaffen? Es ist eine pragmatische, eine wirtschaftliche Entscheidung, die da gefällt wurde. Verbunden ist diese auch mit der Hoffnung, dem – bei Käferclubs in ganz Deutschland – beliebten Treffen mehr Profil zu geben. Und vielleicht auch, es wieder attraktiver zu machen für jene Besucher, die zuletzt fern geblieben sind.Wenn Umsätze nicht stimmen, dann ist das auch und besonders für kleine Vereine ein Grund, neue Wege zu gehen. Absolut nachvollziehbar. Die Entscheidung für Ossig ist keine Entscheidung gegen die Stadt Döbeln. Sondern einfach eine Entscheidung für ein attraktives Käfertreffen. Wer die Käferbande und ihr Treffen schätzt, der nimmt auch ein paar Kilometerchen mehr in Kauf.

Von Manuela Engelmann-Bunk