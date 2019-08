Limmritz

Auf Einbruchstour unterwegs waren am Wochenende Unbekannte in einem Garagenkomplex an der Hauptstraße in Limmritz. Polizeibekannt wurde der Fall zuerst dank des Anrufs eines 45-Jährigen, der den Beamten den Einbruch in seine Garage meldete. Ihm stahlen die Langfinger eine rote Schwalbe der Marke Simson, die die Polizei mit einem Zeitwert von circa 2.000 Euro beziffert. Ob darüber hinaus noch Dinge abhanden kamen, ist derzeit noch nicht bekannt.

Von ap/DAZ