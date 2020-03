Böhrigen

Unbekannte haben in Böhrigen die Fassade eines derzeit leerstehenden Hauses mit mehrer Hakenkreuzen beschmiert. Davon berichtet die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag. Laut Angaben der Beamten soll der Tatzeitpunkt irgendwann zwischen Sonntagnachmittag, 14 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6.30 Uhr, liegen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und auch des Verdachts der Sachbeschädigung.

Auch an anderer Stelle sind in der Region Döbeln in den letzten Tagen Nazischmierereien aufgetaucht. Erst tauchte vermutlich in der Nacht zum vergangenen Mittwoch ein Hakenkreuz an der Turnhalle der Harthaer Pestalozzi-Schule auf, dann traf es am Wochenende die Schulmauer der Pesta.

Von ap/DAZ