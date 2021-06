Unbekannte beschmieren neuen Obelisken in Waldheim 

Waldheim

Kaum aufgestellt, schon beschmiert. Waldheim ärgert sich über Vandalismus am neuen Obelisken. Diesen hatte der Verschönerungsverein erst kürzlich am Radweg nach Hartha aufgestellt, wo der 13. Längengrad verläuft. An diesen für Waldheim historischen Meridian soll die Stele erinnern, welche Naturstein Just angefertigt hat.

Und nun das. „Leider wurde unser Obelisk am Radweg in Waldheim kurz nach seiner Einweihung schon wieder widerrechtlich beschmiert. Eine Anzeige bei der Polizei ist umgehend erfolgt“, informiert Christin Rost, Leiterin des Waldheimer Ordnungsamtes. Der oder die Schmierfinken trieben aber nicht nur am Obelisken ihr Unwesen, sondern beschmierten auch noch zwei Poller.

Das Ordnungsamt bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den Vandalen. „Gerne würden wir aber auch über den öffentlichen Weg darum bitten, uns Hinweise auf eventuell bekannte Verursacher mitzuteilen beziehungsweise die Leser für dieses Thema noch einmal zu sensibilisieren“, so Christin Rost. „Wir wünschen uns eine saubere und ordentliche Stadt. Die Bemühungen unsere Bürger, Vereine und der Mitarbeiter der Stadtverwaltung, diese Ordnung zu erhalten, sollte Wertschätzung erfahren. Mit derartigen Sachbeschädigungen wird das Gegenteil erzielt.“

Rechtlich stellen die Schmierereien, sofern sie dauerhaft sind und ihre Entfernung mit einigem Aufwand verbunden ist, ein Vergehen der gemeinschädlichen Sachbeschädigung dar, was mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft wird.

Von Dirk Wurzel