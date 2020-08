Unbekannte brechen in Döbeln mehrere Keller auf

Döbeln

Der Polizei wurden am Dienstag mehrere Einbrüche in Döbelner Keller angezeigt.

Unbekannter hebelt Tür auf

Ein Unbekannter hebelte Dienstag früh, gegen 05.15 Uhr, zunächst die Hauseingangstür und die Kellertür eines Mehrfamilienhauses an der Unnaer Straße auf. Danach hob er die Tür eines Kellerabteils aus, in welchem sich zwei hochwertige Fahrräder befanden. Diese waren allerdings nochmals separat im Kellerraum angeschlossen, was den Täter möglicherweise abschreckte. Eine Anwohnerin, die bereits vorher verdächtige Geräusche wahrgenommen hatte, konnte noch eine dunkle Gestalt mit einem Fahrrad flüchten sehen. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Schwarzes Rad gestohlen

In der Lommatzscher Straße stahlen unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag ein schwarzes Fahrrad Pegasus aus einem Kellerabteil. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Sachschaden entstand hier nicht. In der Käthe-Kollwitz-Straße und Bertolt-Brecht-Straße wurden ebenfalls in den vergangenen Tagen jeweils zwei Kellerabteile aufgebrochen, jedoch nichts entwendet. Der Sachschaden fiel gering aus. Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge und hat in allen Fällen die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Von daz