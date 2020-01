Hartha

An der Pestalozzistraße in Hartha wird derzeit ein Einfamilienhaus umgebaut. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mitteilte, haben sie im Laufe der vergangenen Woche offenbar Einbrecher Zugang zu dem Gebäude verschafft. Dazu hebelten die unbekannten Täter die Tür auf, durchsuchten das Innere des Hauses und rissen sich letztlich einen Laptop sowie Buntmetall unter den Nagel – das ergab eine erste Einschätzung des Falls. Angaben über die tatsächliche Schadenshöhe stehen noch aus. Nach Angaben der Beamten muss sich die Tat zwischen Mittwoch, 15. Januar, und Montag, 20. Januar, um 9 Uhr morgens ereignet haben.

Von ap/DAZ