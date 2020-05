Döbeln

Unbekannte sind offenbar über das Wochenende in das Außenlager eines Einkaufmarktes an der Döbelner Schillerstraße eingebrochen. Davon berichtet die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag. Demnach sind mehrere Alkoholika und andere Getränke abhanden gekommen.

„Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Gesamtschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen“, heißt es dazu weiter in der entsprechenden Mitteilung.

Die Tat soll sich nach Angaben der Polizei zwischen Samstagabend (20 Uhr) und Montagmorgen (9 Uhr) ereignet haben.

Von ap/DAZ