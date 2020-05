Leisnig

Unbekannte sind am Wochenende in das Alternative Jugendzentrum Leisnig eingestiegen. Davon berichtet die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Montag. Demnach brachen die Täter nicht nur die Eingangstür, sondern auch mehrere Türen und Schubkästen im Inneren auf. Sie rissen sich Bargeld, Werkzeug und ein Mischpult unter den Nagel. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Beamten auf rund 3.500 Euro.

Von ap/DAZ