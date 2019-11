Döbeln

Eigentlich wollten die beiden Frauen von der Firma Gebäudedienste Langner aus Pommlitz nur den Papierkorb der Bushaltestelle an der Dresdner Straße leeren. Am Ende mussten sie viel Schwergewichtigeres auf die Ladefläche des Autos wuchten – große Säcke voller Glasscherben, die sie sicherheitshalber zusammengekehrt hatten.

Tatzeit und Verursacher unbekannt

Offensichtlich hatten Randalierer eine der beiden rückseitigen, großen Glasscheiben der Bushaltestelle schräg gegenüber des ehemaligen Friedhofes in Döbeln-Ost zerstört. Eine Flasche oder ein größerer Stein, die möglicherweise als Tatwerkzeug dienten, waren vor Ort nicht zu entdecken. Auch der genaue Zeitpunkt, an dem die Scheibe zu Bruch ging, ist unbekannt. Ebenso, wer hinter diesem Vandalismus steckt. Auf jeden Fall sind die Fahrgäste, die dort auf den Bus warten, nun stärker Wind und Wetter ausgesetzt – ausgerechnet jetzt in der kalten Jahreszeit. Bis eine neue Scheibe eingesetzt wird, vergeht erfahrungsgemäß einige Zeit.

Schaden im vierstelligen Bereich

Wegen des Brückentags ist am Freitag in der Stadtverwaltung niemand zu erreichen. Es ist aber davon auszugehen, dass die Stadt wie bei vorangegangenen ähnlichen Fällen Anzeige erstatten wird und auf eventuelle Zeugen hofft. Die Reparaturkosten für eine solch große Scheibe liegen im vierstelligen Bereich, wie Stadtsprecher Thomas Mettcher bei früheren Zerstörungen dieser Art mitteilte. Wenn der Verursacher ermittelt werden könnte, dann müsste dieser den Schaden bezahlen.

Von Olaf Büchel