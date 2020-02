Unbekannte entwenden in Roßwein Mopeds aus Keller

Roßwein

Kein guter Morgen für Udo Triebe: Als der 52-jährige Roßweiner am Mittwochmorgen wie gewohnt in seinen Keller des Wohnhauses in der Döbelner Straße 63 ging, um sich für den täglichen Arbeitsweg eines seiner zwei Mopeds zu schnappen, stand da – nichts.

Weder seine feuerwehrrote original S50 aus dem Jahr 1976 noch seine in Weinrot-Weiß umgespritzte SR50 Baujahr 1990 standen noch da. In der Nacht waren die beiden Gefährte aus dem Kellergang entwendet worden. „Ich hatte mich schon gewundert, dass die Kellertür nur ran gedrückt und nicht mehr verschlossen war“, sagt der gelernte Schlosser, der sich schwarz ärgert über den Verlust. „Der materielle Schaden ist das eine“, sagt er, „aber gerade die S50 hat für mich einfach einen großen ideellen Wert.“ Besonders ärgerlich ist, dass normalerweise nur ein Moped im Kellergang steht. Das zweite hatte er aus seiner Garage geholt, um es für den im März anstehenden Saisonstart fit zu machen, wollte es am Mittwochabend wieder zurück bringen. „Keine Ahnung, ob das jemand beobachtet hat, dass gerade jetzt zwei Fahrzeuge da standen.“ Fakt ist, dass es die Diebe wahrscheinlich schon direkt auf die Mopeds abgesehen hatten – zwei hochwertige Fahrräder, die direkt daneben standen, sind noch da. Dass die Straßenbeleuchtung zwischen Mitternacht und drei Uhr ausgeschalten ist und die Straße damit im Stockdunkel liegt, sei perfekt für potenzielle Diebe. Wie die ins Haus gekommen sein können, kann sich Udo Triebe nicht erklären. Die Vordertür ist nur per Summer oder mit Schlüssel zu öffnen. Allerdings gibt es noch eine Kellertür, die auf die Weststraße führt. Die Polizei hat den Diebstahl aufgenommen. Und obwohl Udo Triebe wenig Hoffnung hat, dass er seine Mopeds wiedersieht – ganz aufgeben will er sie nicht. In seinem großen Bekanntenkreis hat er schon die Aufmerksamkeit geschürt, vielleicht hat ja doch der eine oder andere etwas gesehen. Sollten seine Mopeds wieder auftauchen, will sich der Roßweiner erkenntlich zeigen.

Von Manuela Engelmann-Bunk