Hartha

In der Nacht auf Dienstag brachen in Hartha Unbekannte in einen Einkaufsmarkt in der Dresdener Straße ein. Die Täter brachen zwei Türen auf und verschafften sich so Zugang zu den Innenräumen. Sie entwendeten aus einem Büro mehrere tausend Euro Bargeld. Laut der Polizeidirektion Chemnitz entstand, ersten Schätzungen zufolge, ein Sachschaden von rund 10 000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Von DAZ