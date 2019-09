Unbekannte klauen Kletternetz vom Roßweiner Spielplatz

Rosswein

Das Netz ist einfach weg. Auf dem Spielplatz an der Uferstraße in Roßwein kann seit ein paar Tagen nicht mehr am Kletternetz gespielt werden. Die Stadt hat den Diebstahl zur Anzeige gebracht. Der Kletternetz-Klau ist nur eines von zahlreichen Delikten, die den Roßweinern auf den Magen schlägt. Im jüngsten Stadtrat wurde das Thema einmal mehr diskutiert.

Da ging es zunächst darum, dass auf dem Uferstraße-Spielplatz Unordnung herrsche. Oder auch, dass die Scheiben der alten Villa ein paar hundert Meter weiter eingeschlagen sind. Stadtrat Jens Tamke ( AfD) wies darauf hin, dass die Ordnung in der Stadt zu wünschen übrig ließe und dass es seiner Beobachtung nach immer die selben Jugendlichen seien, die diese Unordnung verursachten. Jene nämlich, die auch auf dem Marktplatz der Stadt immer wieder für Aufsehen sorgen (DAZ berichtete). Im Namen seiner Fraktion forderte er, dass das Ordnungsamt der Stadt deutlicher eingreife müsse. Die Jugendlichen würden Narrenfreiheit genießen.

Zuletzt hatte die Stadt eine Belohnung in Höhe von 200 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zu den Tätern führen könnten, die den Schuldurchgang erneut mit Schmierereien verunziert hatten. Bis dato habe sich in dieser Beziehung aber noch nichts getan, wie aus dem Rathaus zu erfahren war. Auch die Bibliothek war zuletzt immer wieder Ziel von jugendlichen Angriffen in Form von Steinwürfen geworden. Zumindest einem der Jugendlichen, die sich dabei „hervorgetan“ hatten, konnten direkt die Leviten gelesen werden. Allerdings sind die Möglichkeiten der Stadt begrenzt, wie Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) auch zur Stadtratsitzung wieder betonte. Viele der Jugendlichen seien nicht strafmündig. Auch der jeweilige familiäre Hintergrund schränke den Handlungsspielraum ein.

Auf die Forderung der AfD-Fraktion erwiderte Lindner, dass man aktuell prüfe, inwieweit man das Ordnungsamt personell aufstocken könne. Wahrscheinlicher sei aber, dass man versuchen werde, mit dem Einsatz einer fachkundigen Firma, sprich eines Wachschutzes, der Sache beizukommen.

Von Manuela Engelmann-Bunk