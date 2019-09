Hartha

Unbekannte Täter drangen in der Nähe der Leipziger Straße in Hartha durch das Aufhebeln der Hintertür in ein Geschäft ein. Die Einbrecher entwendeten etwa 50 Stangen Zigaretten sowie mehrere Zigarettenschachteln. Angaben zur Höhe des Stehl- und Sachschadens liegen derzeit noch nicht vor. Nach Angaben der Polizei soll sich die Tat zwischen Samstagmittag und Montagmorgen ereignet haben.

Von ap/DAZ