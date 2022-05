Unbekannte randalieren auf Schul-Sportplatz in Ostrau

Ostrau

Unbekannte verschafften sich vermutlich am vergangenen Wochenende Zutritt zum Ostrauer Schulgelände an der Ernst-Thälmann-Straße. Dort schnitten die Eindringlinge drei Löcher in das Schutznetz des Sportplatzes und versuchten außerdem, den Bodenbelag anzuzünden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 2000 Euro.Die Polizei ermittelt jetzt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Wer hat Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht? Wem, insbesondere Anwohnern, sind Personen oder Fahrzeuge im Zeitraum zwischen dem 29. April, 16 Uhr und dem 2. Mai, 8.20 Uhr, aufgefallen, die mit den Sachbeschädigungen in Verbindung stehen könnten? Hinweise nimmt das Polizeirevier Döbeln unter der Telefonnummer 03431 65 90 entgegen.

Von daz