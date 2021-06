Polizei ermittelt in zwei Fällen - Unbekannte schrauben an Verkehrsinsel in Döbeln herum

Hat jemand etwas gegen die neue Verkehrsinsel auf der Schillerstraße in Döbeln? Unbekannte lösten zwei von fünf Schrauben, mit denen die Einrichtung am Boden befestigt ist. In Waldheim waren Einbrecher bei einem Beutezug erfolgreich.