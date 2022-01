Unbekannte stehlen wertvolle GPS-Technik in Hochweitzschen

Hochweitzschen

Wertvolle GPS-Geräte haben Diebe von einem Landwirtschaftsbetrieb in Hochweitzschen gestohlen. Der Schaden geht in die zehntausende Euro. Die Kriminellen verschafften sich in der Nacht zum Mittwoch, und zwar zwischen Dienstag, 22.30 Uhr und Mittwoch, 6.30 Uhr, Zutritt auf das umfriedete Gelände eines Landwirtschaftsunternehmens. Sie drangen dann gewaltsam in die firmeneigene Maschinenhalle ein und öffneten dort mehrere Landmaschinen. Aus diesen demontierten sie die GPS-Systeme und entwendet die Navigationstechnik. Außerdem erbeuteten die Täter aus der Werkstatt noch einen Hochdruckreiniger vom Typ Kärcher.

Polizei sucht Zeugen

Angaben über die Höhe des Sachschadens sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Der Stehlschaden beträgt laut Polizeidirektion Chemnitz mehrere zehntausend Euro. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Tat oder zu den Täter geben können. Informationen dazu nimmt die Kriminalpolizeiinspektion der PD Chemnitz unter der Telefonnummer 0371 387-3448 entgegen.

Von daz/obü/she