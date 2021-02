Unbekannte suchen Hof in Seifersdorf heim

Roßwein

Haushaltsgegenstände entwendeten Unbekannte von einem derzeit unbewohnten Hof in der Orstlage Seifersdorf. Der Polizei war am frühen Freitagnachmittag ein Einbruchsdiebstahl gemeldet worden. Vor Ort bestätigte sich den eingesetzten Beamten der Sachverhalt. Unbekannte hatten in den zurückliegenden Wochen zunächst das Tor eines derzeit unbewohnten Hofes aufgehebelt. Anschließend waren die Täter in das Wohnhaus, sowie in die Scheune und Nebengebäude eingebrochen und hatten diese durchsucht. Auf der Suche nach Brauchbarem verschwanden die Einbrecher ersten Erkenntnissen zufolge mit Besteck, Schmuck, Werkzeug und etwas Bargeld. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 2 200 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

