Unbekannte wollen Zigarettenautomat in Wendishain sprengen

Hartha/Waldheim/Ostrau

Ein gesprengter Zigarettenautomat und zwei Einbrüche in der Döbelner Region beschäftigen derzeit die Polizei.

Lauter Knall

Einen lauten Knall gab es Mittwochnacht, gegen 23.30Uhr, im Bereich des Harthaer Ortsteiles Wendishain. Anwohner meldeten das der Polizei. Als die Beamten die Herkunft des Knalls prüften, stellten sie fest, dass Unbekannte versucht hatten, einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Vermutlich verwendeten die Kriminellen dabei illegale Pyrotechnik. Den Zigarettenautomaten durch die Explosion zu öffnen, um so an das begehrte Geld oder an Zigaretten zu gelangen, das schafften die Unbekannten nicht. Das Gerät wurde aber erheblich beschädigt. Eine genaue Schadensangabe liegt zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Unbekannte brechen in Keller ein

Unbekannte Täter gelangten in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses an der Fröbelstraße in Waldheim. Dort brachen sie ein Kellerabteil auf und stahlen aus diesem einen Akkuschrauber, eine Luftpumpe sowie den Akku und das Ladegerät für ein E-Bike. Der einbruchsbedingte Gesamtschaden beträgt etwa 1010 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonntag, 15 Uhr und Mittwoch, 6.15 Uhr.

Einbrecher stehlen Werkzeug

Nahe der Dresdner Straße in Ostrau verschafften sich Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag Zutritt auf ein Firmengelände. Sie hebelten die Türen zu zwei Lagerräumen auf und entwendeten nach derzeitigem Kenntnisstand eine Bohrmaschine, einen Zuschneidetisch und diverse Werkzeuge. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Gesamtschaden von etwa 6500 Euro. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei nun wegen besonders schweren Diebstahls.

Von daz