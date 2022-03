Döbeln

Feuerwehr und Polizei kamen in der Nacht zum Sonntag in der Theodor-Kunzemann-Straße in Döbeln zum Einsatz. Unbekannte hatten zwei Müllcontainer vor einem Schulgebäude in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen.

Dennoch wurden durch die Hitze mehrere Metallzaunfelder sowie ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Von Thomas Sparrer