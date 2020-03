Döbeln

Am Montagmittag gegen 13 Uhr hat ein bisher Unbekannter der Fahrbahn auf Höhe der Esso-Tankstelle an der Leipziger Straße einen neuen Anstrich verpasst. Wie die Streifendienst des Döbelner Polizeireviers am Dienstag mitteilt, sind wohl mehrere offenbar unzureichend gesicherte Farbeimer von Ladefläche oder Anhänger des derzeit unbekannten Fahrzeuges gerutscht. Nach Darstellung der Beamten musste sich aufgrund der erhebliche Fahrbahnverschmutzung eine Spezialfirma der Reinigung annehmen.

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall und/oder dem Verursacher geben können. Das Revier Döbeln ist telefonisch unter der Nummer 03431/65 90 erreichbar.

Von ap/DAZ