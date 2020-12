Ostrau. Ein Kleintransporter und ein Moped sind am Dienstagnachmittag in Ostrau zusammengestoßen. Der 78-jährige Zweiradfahrer verletzte sich dabei schwer. Laut Polizei ereignete sich der Unfall auf der Ringstraße. Das Moped hatte Vorfahrt. Sein Fahrer kam nach dem Sturz ins Krankenhaus. Den Sachschaden gibt die Polizei mit 2500 Euro an.

Großweitzschen. Auf der Verbindungsstraße (K 7542) zwischen Hochweitzschen und Großweitzschen kam am Dienstagnachmittag ein Microcar (45-Kmh-Auto) nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die 15-jährige Fahrerin wurde dabei schwer verletzt. Es entstand Sachschaden am Pkw in unbekannter Höhe. Die Straße war zwischen dem Abzweig Scheergrund und Großweitzschen für etwa drei Stunden voll gesperrt.