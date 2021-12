Döbeln

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der Bundesstraße 175 in Döbeln hat es am Donnerstagvormittag Verletzte gegeben. An der Ampelkreuzung am Abzweig Keuern war es zu dem Unfall gekommen. Die Unfallaufnahme läuft noch. Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.

Die Bundesstraße 175 ist aktuell stadteinwärts ab dem Kreisverkehr Schweta gesperrt. Auch stadtauswärts rollt der Verkehr nur zäh fließend.

Von daz