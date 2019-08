Döbeln

In Döbeln ist am Kreisverkehr, auf den Mastener und Bahnhofstraße zuführen, ein Auto mit einem Motorrad zusammengestoßen. Der Unfallzeitpunkt war etwa 12 Uhr. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, ist der Motorradfahrer verletzt in ein Krankenhaus gekommen. Über Alter und Geschlecht gaben die Beamten zunächst keine Auskunft.

Autofahrer aus Richtung Bahnhofstraße kommend, können derzeit nicht in den Kreisel einfahren. Der Verkehr wird aktuell mit Kelle durch die Polizeibeamten umgeleitet. Der Unfall brachte auch den innerstädtischen Busverkehr zum Stocken – denn auch diese können über die Strecke den Kreisverkehr nicht benutzen. Gegen 12.30 Uhr standen drei leere Busse vor der Unfallstelle.

Von obü/ap