Gallschütz

Bei Gallschütz hat es am Mittwoch gekracht. Aus Richtung Kleinpelsen kommend stieß dort ein BMW in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Traktor inklusive Tankanhänger zusammen. In der Folge musste die Straße für mehrere Stunden gesperrt werden.

Zur Galerie Bei Gallschütz hat es zwischen einem BMW und einer großen Landmaschine gekracht.

Von DAZ