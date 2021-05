Hartha

Am Donnerstagabend sind gegen 18.30 Uhr ein Radfahrer und ein Autofahrer auf der S36 von Hartha nach Waldheim auf einer Kreuzung zusammengestoßen. Der Radfahrer sei auf der Aschershainer Straße von Aschershain auf dem Weg nach Hartha unterwegs gewesen und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Der Fahrer eines weißen VW Caddy befuhr die S36, die Anbindungsstraße des Gewerbegebiets von Hartha nach Waldheim. Der Radfahrer hatte vermutlich die Vorfahrt des Autofahrers missachtet und wurde bei dem Unfall schwer verletzt, so die Polizei. Ein Rettungshubschrauber flog die Person zur medizinischen Versorgung nach Leipzig. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug enstand ein Sachschaden. Die Straße war mehr als eine Stunde gesperrt. 

Von kr