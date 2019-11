Döbeln

Bei einem Auffahrunfall kurz vor der Ampelanlage am Döbelner Körnerplatz sind am Freitagmittag drei Personen verletzt worden. Zwei von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht. Kurz vor Mittag war offenbar ein Pkw auf das vor ihm haltende Auto aufgefahren. Das Auto wurde dabei gegen die Hauswand eines Wohnhauses geschoben. An dem Haus wurde dabei die Eingangstür beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Döbeln musste vor Ort ausgelaufenen Kraftstoff binden.

Von Thomas Sparrer