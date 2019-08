Döbeln Bahnhofstraße - Unfall in Döbelner Kreisverkehr – Motorradfahrer leicht verletzt In Döbeln sind Dienstagmittag ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich im Kreisverkehr, auf den Mastener und Bahnhofstraße zuführen. Der Motorradfahrer (47) wurde leicht verletzt.

Am Dienstag kam es in Döbeln am Kreisverkehr an der Bahnhofstraße zu einem Unfall. Quelle: Olaf Büchel