Mockritz

Ein Pkw Ford befuhr am Mittwoch gegen 9 Uhr die Teichstraße in Richtung S34, kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Graben. Dabei erlitt der Ford-Fahrer leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro.

Von DAZ