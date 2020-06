Unfall in Roßwein: Mercedes rollt 60 Meter rückwärts

Roßwein

Mit einem Pkw Mercedes war eine 33-Jährige (deutsche Staatsangehörige) am Sonnabendabend auf der Haßlauer Straße in Roßwein unterwegs, als gegen 21.45 Uhr auf Höhe der Straße Am Sportplatz der Motor ihres Fahrzeugs ausging.

Fahrerin hatte 2,32 Promille

Der Mercedes rollte die Straße etwa 60 Meter rückwärts hinunter und stieß gegen einen Pkw Mitsubishi eines 31-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme stellten die herbeigerufenen Polizisten nicht nur fest, dass die Frau keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Sie stand auch unter Alkoholeinfluss, was ein Atemalkoholtest belegte. Der ergab einen Wert von 2,32 Promille.

Etwa 4000 Euro Schaden

Gegen die Frau wurden entsprechende Anzeigen gefertigt. Zudem musste die 33-Jährige von den Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht werden. Der unfallbedingte Sachschaden wurde auf zirka 4 000 Euro beziffert.

Von Olaf Büchel