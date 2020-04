Waldheim

Ein PKW BMW befuhr am Sonnabendnachmittag die Hauptstraße in Waldheim in Richtung Hartha. An der Kreuzung Harthaer Straße missachtete der BMW-Fahrer gegen 17.15 Uhr das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage und kollidierte mit einer LKW Sattelzugmaschine Mercedes Benz mit Anhänger, die auf der Harthaer Straße in Richtung Waldstraße fuhr.

Gegen Lichtmast

In der Folge kam die Sattelzugmaschine nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Lichtmast. Der 49-jährige Fahrer der Sattelzugmaschine blieb unverletzt. Der 48-jährige BMW Fahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurde ambulant behandelt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 25:000 Euro.

