Döbeln

Ein offenbar unter Drogeneinfluss versemmeltes Überholmanöver hat am Sonntagmittag zu einem Unfall auf der S34 kurz vor dem Ortseingang Zschepplitz geführt. Davon berichtet die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Montag.

Ein 20-jähriger Autofahrer krachte in das vor ihm in eine Grundstückseinfahrt abbiegende Fahrzeug, nachdem er zuvor trotz Überholverbots an dem Wagen vorbeifahren wollte. „Ein mit dem 20-Jährigen durchgeführter Drogenvortest reagierte auf Cannabis und Amphetamine positiv. Für den Mann folgten eine Blutentnahme sowie eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs“, informiert die Polizei.

Die 47-jährige Fahrerin des anderen Autos wurde leicht verletzt, den entstandenen Sachschaden beziffern die Beamten auf etwa 9.500 Euro.

