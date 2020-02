Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge – am Dienstag unter anderem mit Schulanmeldezeiten in Hartha, der Gründung eines Verschönerungsvereins in Roßwein und einem Unfall auf der A14 am Nossener Dreieck. Wir liefern den aktuellen Überblick.