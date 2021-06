Unfall oder Vorsatz? Döbelner sticht Ehefrau mit  Messer in den Bauch

Döbeln

Eine brutale Szene soll sich März 2020 in einer Döbelner Wohnung abgespielt haben: Mit 2,5 Promille torkelt ein 54-jähriger Döbelner aus der Küche ins Wohnzimmer. In der rechten Hand hält er ein Messer. Auf dem Sofa sitzt seine Frau. Als die auf ihn zukommt, stolpert er über den Couchtisch aus Glas und fällt ihr entgegen. Das Messer, dass er zuvor noch in der Hand hatte, steckt plötzlich in ihrem Bauch. Beide sind schockiert. Sie ruft den Sohn herbei, der wiederum rennt zum Nachbarn. „Papa dreht durch“, soll der 16-Jährige gesagt haben. Das war im März letzten Jahres.

Aufgeheizte Stimmung

Diese Auseinandersetzung zweier Eheleute landete nun vor Gericht. Wegen gefährlicher Körperverletzung sitzt der 54-jährige Döbelner am Dienstagmorgen auf der Anklagebank. Dort zeigt er sich reumütig. Er bat mehrfach um Entschuldigung und erklärt sein Alkoholproblem zum Grund für das Geschehene. An diesem Tag habe er die Nachricht über den Tod seiner Mutter bekommen. Nach Feierabend zischte er zwei, vielleicht drei Bier. Später trinkt er noch einige kleinere Flaschen Schnaps. Die Stimmung zwischen ihm und seiner Frau war aufgeheizt. Das bestätigen beide in ihren Aussagen. Aber nicht so, dass es einen Grundgegeben hätte, seine Frau abzustechen, betont die 49-Jährige. „Mein Mann ist nicht gewalttätig“, erklärt sie. Wenn sie von dem Vorfall erzählt, spricht sie von einem Unglück.

Alkohol soll schuld sein

Der Nachbar, den der Sohn zur Hilfe holte, zeichnete ein anderes Bild. In seiner Aussage, die er noch am selben Abend gegenüber den Polizeibeamten machte, sagte er: „Er hat zu mir gesagt, dass er sie angestochen hat, weil er es satt hat.“ Die Frau des Angeklagten wird während der Verhandlung nicht müde, das zu widerlegen. Immer wieder betont sie, dass es ein Unfall war, ein Fehler. Dass der Alkohol Schuld sei und sie sich, hätte ihr Mann sich körperlich an ihr oder den vier Kindern vergriffen, schon längst hätte scheiden lassen.

Kurze Freiheitsstrafe mit Bewährung

Dem Alkohol hat der 54-Jährige mittlerweile den Rücken zugekehrt. Nach einer dreiwöchigen Therapie im Fachkrankenhaus Bethanien in Hochweitzschen ist er seit fünf Monaten trocken. Regelmäßig geht er zur ambulanten Therapie, zusätzlich noch zur Suchtberatung.

Den Vorsatz konnte ihm das Gericht letztlich nicht nachweisen. Deshalb wurde aus der gefährlichen eine fahrlässige Körperverletzung. Bevor Staatsanwaltschaft und Verteidiger mit ihren Schlussplädoyers begannen, hielt die Ehefrau des Angeklagten noch eins. „Sie machen ihn kaputt, wenn er verurteilt wird“, sagte sie. Geholfen hat das nichts. Das Urteil kam. Ein Monat Freiheitsstrafe – ausgesetzt auf zwei Jahre Bewährung. Richterin Anne Mertens fügte außerdem die Auflage hinzu, dass er für ein Jahr die Suchtberatung der Diakonie in Anspruch nimmt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Von Stephanie Helm