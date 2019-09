Döbeln

Am Montagvormittag ist in Döbeln ein 13-jähriger Junge angefahren worden. Der bisher unbekannte Autofahrer fuhr anschließend einfach davon und beging somit Unfallflucht. Darüber informierte die Streifendienstleitung des Döbelner Polizeireviers am Dienstagvormittag.

Freunde kamen zu Hilfe

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, wollte der Junge am ampelgeregelten Fußgängerüberweg mit seinem Fahrrad an der Kreuzung Burgstraße/ Bahnhofstraße über die Straße, als ihn ein Auto am Hinterrad erwischte. Nach Angaben der Polizei stürzte das Kind in der Folge und zog sich dabei Verletzungen zu. „Seine Schulfreunde kamen ihm zu Hilfe und erkannten noch einen roten Kleinwagen, informierten jedoch vorerst keine Erwachsenen“, heißt es weiter von der Streifendienstleitung.

Um den Unfallflüchtigen zu ermitteln und weitere Details zum Unfall zu sammeln, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat, Angaben zum Unfallhergang oder gar dem Unfallverursacher in seinem Kleinwagen machen kann, kann sich telefonisch unter 03431/6590 beim Polizeirevier Döbeln melden.

Von ap/DAZ