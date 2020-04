Döbeln/Lüttewitz/Großweitzschen

Am Sonntag ist in Döbeln ein fünfjähriger Junge auf dem Fahrrad mit einem Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, kam der Junge gegen 18 Uhr aus der Engen Gasse und bog auf die Oschatzer Straße (S32) ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem stadteinwärts fahrenden Autos, an dessen Lenkrad ein 79-Jähriger saß. Der Junge zog sich dabei leichte Verletzungen zu, der entstandene Sachschaden wird von den Beamten auf zirka 3.000 Euro beziffert.

Sturz in den Straßengraben

Gegen 18.30 Uhr endete bei Lüttewitz das rasante Überholmanöver eines Mopedfahrers kurz vor dem Ortseingang im Graben. Ein Autofahrer bemerkte vor dem Unfall hinter sich zwei Mopeds, die offenbar keine Kennzeichen hatten. In einer Linkskurve zog einer der beiden Mopedfahrer vorbei, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte etwa zwei Meter tief in einen Graben. Noch bevor die hinzugerufene Polizei eintraf, ließ sich der Verunfallte jedoch abholen. Doch der zuvor überholte Autofahrer notierte sich das Kennzeichen des Abholers, sodass die Polizei das die Polizei schließlich zu einem 21-jährigen Mann führte, der offenbar derjenige war, der zuvor im Straßengraben landete und sich dabei leichte Verletzungen zuzog. „Gegen den 21-Jährigen besteht unter anderem der Verdacht des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen“, teilen die Beamten mit.

Schwer verletzt im Rettungshubschrauber

Auf der S34 in Richtung Leisnig am Abzweig nach Nöthschütz stürzten am Sonntagnachmittag gegen 14.30 zwei Motorradfahrer. Eine 19-Jährige fuhr auf den vor ihr fahrenden 20-Jährigen auf, weil vor dem Abbiegen bremsen musste. Während der Mann nur leichte Verletzungen davontrug, musste die Frau mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Straße war zeitweise voll gesperrt.

Von ap/DAZ