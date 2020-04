Ungewöhnliche Haushaltsdebatte unter freiem Kriebsteiner Himmel

Kriebstein

Ungewöhnlich in vielerlei Hinsicht. Das war die jüngste Kriebsteiner Gemeinderatssitzung am Donnerstag. Da war zum Beispiel die Haushaltsdebatte, die diese Bezeichnung eigentlich gar nicht verdient. Fiel diese doch ungewöhnlich kurz aus. Es gab nicht nur keinen Diskussionsbedarf, sondern der Beschluss fiel zudem auch einstimmig.

Früher war das anders. Da konnte es schonmal mehrere Stunden beanspruchen, den Tagesordnungspunkt „Beschluss der Haushaltssatzung“ abzuarbeiten. „Nimm Dir Essen mit, im Gemeinderat Kriebstein ist Haushaltsdebatte“, lautete darum ein ironischer Rat unter Kollegen. Ungewöhnlich war auch der Ort der Sitzung. Die Bauhofmitarbeiter hatten den Hof vor den Garagen bei der Gemeindeverwaltung Kriebstein zum Freiluft-Sitzungssaal umgestaltet. Räte, Verwaltung und Gäste saßen auf Biertischgarnituren mit großem Abstand zwischen den Personen. Da musste Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler Kriebstein) etwas lauter reden, beispielsweise als sie den Grund für die Sitzung im Freien erklärte. So waren die bereits im Umlaufverfahren gefassten Beschlüsse ungültig, weil diese nur einstimmig sein dürfen. Beim Umlaufverfahren entscheiden die Räte ohne Sitzung von zuhause aus und setzen ihre Kreuze auf den Beschlussvorlagen, die sie als Datei oder in körperlicher Form an die Gemeindeverwaltung zurückschicken. Und da lag denn auch gleich der zweite Hase im Pfeffer. „Nur unveränderbare Dateien sind zulässig, das ist bei Word-Dokumenten nicht der Fall“, rief die Bürgermeisterin auf dem Hof des Gemeindeamtes ihren Räten zu, während Wepa-Mitarbeiter den Versammelten „frohe Ostern“ wünschten, als sie auf dem Weg in den Feierabend am öffentlich tagenden Gemeinderat vorbei kamen.

Der beschloss einen ausgeglichenen Haushalt. Ob er wegen der Corona-Krise einen Nachtrag schreiben und beschließen lassen muss, weil Steuereinnahmen wegbrechen, kann Kämmerer Wolfgang Hein noch nicht sagen. „Das wäre wie ein Blick in die Glaskugel.“ Knapp fünf Millionen Euro ist der Kriebsteiner Haushalt schwer und ohne die Möglichkeit, Fehlbeträge mit dem Basiskapital zu verrechnen, schlösse er mit einem Minus von rund 337 000 Euro ab. Mit der Verrechnung ist das Ergebnis mit rund 23 000 Euro leicht positiv, die schwarze Null steht also. Zuvor lehnten die Räte mir großer Mehrheit aber auch mit Gegenstimmen zwei Einwände gegen den Etat ab. In einem ging es um einen Festzuschusses, den die Gemeinde erhöhen solle. In dem anderen um die Löschwasserzisternen in Reichenbach, deren Bau bereits in den aktuellen Haushalt einzuplanen sei.

Die Biertischgarnituren räumten übrigens die Gemeinderäte selbst wieder auf. Und wenn es nach Bürgermeisterin Maria Euchler geht, könnte der Rat gerne mal wieder freiem Himmel tagen.

Von Dirk Wurzel