Unglaubliche Vorwürfe: Döbelner Grundschule erstattet Strafanzeige wegen Verleumdung

Bei einer Veranstaltung von Gegnern der Corona-Maßnahmen unter Beteiligung regionaler Döbelner AfD- und NPD-Vertreter trat ein Grundschulkind als Rednerin auf. Mit kindlichen Worten berichtet die Döbelner Drittklässlerin von unglaublichen Vorgängen im Zusammenhang mit der nach Ostern geltenden Testpflicht für Grundschüler an ihrer Grundschule. Sie sei mit anderen Kindern in einem Abstellraum eingepfercht gewesen, weil ihre Eltern ein Testen abgelehnt hätten. Die betroffenen Kinder, deren Eltern ebenfalls nach Ostern nicht die Testerlaubnis ausgedruckt und unterschrieben mit zur Schule gegeben hätten, seien drei Stunden in einer Abstellkammer eingepfercht worden und hätten keinen Zugang zu ihren Brotbüchsen gehabt. Zudem habe die Schülerin die Verzweiflung eines der Kinder gesehen, das positiv getestet worden war.

Demonstranten empören sich

Auf dem Video sind die empörten Ausrufe einiger der Demonstranten zu hören. In den sozialen Netzwerken im Internet wird die unglaubliche Story bundesweit tausendfach geteilt. Die Corona-Leugner-Szene fühlt sich bestätigt und unzählige Kommentare sind hasserfüllt.

Der Haken an der Geschichte: Sie hat sich so nicht abgespielt. Vor allem, weil die Grundschullehrerinnen sich zwischenzeitlich auch durch die Hasskommentare bedroht fühlten, wurde bei der Polizei Strafanzeige wegen Verleumdung gegen die Eltern des Kindes gestellt und das Landesschulamt eingeschaltet.

Schule stellt Strafanzeige wegen Verleumdung

Die Polizei nahm zum Sachverhalt entsprechende Ermittlungen. Und diese Ermittlungen bestätigen, dass mit dem Kind, angestachelt von ihren politisch aktiven Eltern, offenbar die Fantasie durchgegangen ist. Am 15. April 2021 wurde durch die Schule wegen des beschriebenen Sachverhaltes Anzeige bei der Polizei erstattet. Nach den bisher geführten Ermittlungen rund um die Vorwürfe, die das Kind an jenem Tag geäußert hat, gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die geschilderten Geschehnisse tatsächlich auch zugetragen haben. Die Chemnitzer Kriminalpolizei prüft nun im Rahmen der Ermittlungen, ob der Straftatbestand der Verleumdung sowie der Bedrohung erfüllt wird und legt die Ermittlungsakte anschließend der zuständigen Staatsanwaltschaft zur rechtlichen Würdigung vor“, sagt dazu Marcus Gerschler von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz.

„Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es bislang noch zu keiner direkten oder indirekten Bedrohungslage. Sollte dies dennoch eintreten, werden in Absprache mit der betroffenen Schule entsprechende polizeiliche Maßnahmen ergriffen. Beispielsweise die regelmäßige Bestreifung der Örtlichkeit durch den Streifendienst des Polizeireviers Döbeln zu unregelmäßigen Zeiten“, so der Polizeisprecher weiter.

Schulamt schickt Krisenteam an die Schule

Einige Kolleginnen haben dennoch Angst nach den hasserfüllten Reaktionen auf das Video. Das Landesschulamt schickt ihnen ein Krisenteam zu Hilfe.

„Ja, wir wurden durch die Schule über den Sachverhalt und die Strafanzeige sehr schnell und umfassend informiert“, sagt Lutz Steinert, Pressereferent im Landesamt für Schule und Bildung. „Seit der vergangenen Woche gibt es dazu einen regen Austausch zwischen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dem Kollegium der Grundschule in Döbeln-Ost. Am Dienstag fand ein ausführliches und intensives Gespräch vor Ort statt, an dem mehrere Kolleginnen und Kollegen unseres Amtes teilnahmen. Nach unserem Eindruck ist es recht gut gelungen, auf Fragen, Ängste und Sorgen der Pädagogen einzugehen, welche sich im Moment - völlig ungerechtfertigt - schweren Anfeindungen ausgesetzt sehen. Allein die Hasskommentare in den sozialen Netzwerken wirken bedrohend“, so Lutz Steinert weiter.

Schule handelte korrekt und kindgerecht

„Nach den Osterferien startete in den Grundschulen der Unterricht unter Beachtung neuer Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Wir wissen mittlerweile, dass an der Grundschule Döbeln-Ost die entsprechenden Vorgaben zu den Selbsttests mit sehr großem Verantwortungsbewusstsein, Umsicht und pädagogischem Geschick umgesetzt wurden – immer im Sinne der Gesundheit der Kinder!“, schildert der Referent des Landesamtes.

Nach DAZ-Informationen waren an dem geschilderten Montagmorgen etwas mehr als ein Dutzend der insgesamt 136 Grundschüler der Schule ohne das Erlaubnisformular für die Corona-Selbsttests in die Schule gekommen. So konnten diese Kinder nicht in ihre Klassenräume, sondern sie wurden im Gang und anderen Räumen, wozu auch das Sanitätszimmer der Schule gehört, separat betreut. Auch gefrühstückt wurde dort mit ihnen. Parallel nahm die Schule über die von den Eltern angegebenen Notfallnummern mit den Erziehungsberechtigten Kontakt auf, ob die Kinder getestet werden dürfen oder abgeholt werden. Das klappte wohl in den meisten Fällen. Größtenteils war die Testerlaubnis vergessen worden. Bei dem Kind aus dem Video war wohl unter dem Notfallkontakt lange kein Elternteil erreichbar. Die Eltern seien aber ganz klar Masken- und Testgegner. Es war davon auszugehen, dass sie ihr Kind in voller Absicht ohne die Genehmigung zum Schnelltest in die Schule geschickt haben. Das Kind wurde später abgeholt. Dem einzigen an diesem Tag positiv getesteten Kind an der Schule konnte das Mädchen schon räumlich gar nicht begegnen, um wie im Video beschrieben die Verzweiflung in seinen Augen zu sehen.

Nach Erscheinen des Videos zog die Schule mit einer Strafanzeige wegen Verleumdung gegen die Eltern die Konsequenz aus dem Vorfall, nicht zuletzt auch, um den Sachverhalt damit ganz offiziell aufklären und widerlegen zu können.

Oberbürgermeister hat selbst Kind an der betroffenen Schule

Auch Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser kennt den Fall. Die Stadt ist Schulträger der Grundschule Döbeln-Ost. „Ich bin froh darüber, dass durch die Strafanzeige der Schule die Vorwürfe jetzt durch neutrale Ermittlungen aufgearbeitet und sicher entkräftet werden können“, sagt er in seiner Funktion als Oberbürgermeister. Er ist auf der anderen Seite aber auch Vater eines Kindes, dass die Grundschule in Döbeln-Ost besucht. „Als Vater bin ich überzeugt, dass das Kollegium und die Schulleitung gute Arbeit leisten.“

Vater des Kindes hält an Inhalt des Videos fest

Die DAZ konfrontierte den Vater der Schülerin aus dem Video per Telefon und E-Mail mit den Entwicklungen und bat ihn um eine Stellungnahme. Dies lehnte er zunächst vehement ab. Mit der Zeitung spreche er nicht. Schließlich reagierte er doch noch schriftlich per E-Mail: „Nur soviel zur Sache: Kindermund tut Wahrheit kund.“

(Zum Schutz des Kindes wird auf eine Nennung seines Namens verzichtet.)

Schulamt stärkt Grundschule Döbeln-Ost den Rücken

„Wir sind auch weiter in engem Kontakt mit der Schule und stärken dem Kollegium so gut es geht den Rücken“, sagt Lutz Steinert vom Landesamt für Schule und Bildung. So ist zum Beispiel ein Elternbrief, ein Informationsschreiben der Schule, geplant, an dem auch seine Behörde mitwirken wird. „Damit soll den offensichtlichen Falschdarstellungen in der Öffentlichkeit entgegengetreten werden. Wie bereits erwähnt, sehen sich die Lehrkräfte persönlich angegriffen und einem hohen Druck ausgesetzt. Man kann Ihnen nur Respekt zollen, dass sie – auch weiterhin – so engagiert mit den Kindern arbeiten“, so Lutz Steinert abschließend.

Von Thomas Sparrer