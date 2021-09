Unheimlich: Der Moschwitz-Wald bei Leisnig

Leisnig

Ein nahezu vergessenes Stück Wald von Leisnig rückt zur jüngsten Begehung mit Förster Dirk Tenzler in den Blick der Öffentlichkeit: Der Moschwitz-Wald bei Leisnig. Er hat etwas Märchenhaft-Verwunschenes. Das mag daran liegen, dass es jahrzehntelang für die Leisniger tabu war, ihn zu betreten. Die dort stationierten Soldaten der Sowjetischen Streitkräfte kontrollierten den Wald und riegelten ihn ab.

CDU-Stadtrat Rüdiger Schulze erinnert sich: „Als Kinder war uns der Wald unheimlich, weil man dort nicht rein durfte wegen der russischen Armee. Das Armeegelände war auch bewacht.“

In dem Wald sollen militärische Übungen abgehalten worden sein, „zumindest sind die heute noch dort auffindbaren großen Wasserlöcher wohl kaum auf natürlichem Wege entstanden“, sagt Tenzler. Er vermutet, dass dort erprobt wurde, Panzer im Gelände effektiv zu verbergen und zu diesem Zwecke tief einzugraben.

Jüngst begab sich eine Gruppe von Leisnigern in Tenzlers Begleitung auf eine zweistündige Entdeckungsreise in dieses Waldstück. Mit dabei: Rüdiger Schulze sowie mehrere Mitglieder vom Geschichts- und Heimatverein um Vereinsvorsitzenden Uwe Reichel. Das Besondere an der Begehung: Kaum tritt der Waldwanderer vom Feld aus unter das Blätterdach, findet er keinerlei Waldwege vor.

Als Naherholungsraum für Spaziergänger eignet sich der Moschwitz-Wald überhaupt nicht. Geht es nach dem Revierförster, würde es so bleiben. Er bezeichnet den Wald – zumindest, was die vergangenen Jahrzehnte anbelangt – als naturbelassen, zumindest ohne irgendwelchen Wanderwegebau.

Jedoch: Völlig unangetastet blieb der etwa 30 Hektar große Moschwitz-Wald, welcher der Kommune gehört, trotzdem nicht. In den vergangenen Jahren sei er immer wieder durchforstet worden. Der Wald vom Typ Eichenlebensraum weist laut Tenzler Beimischungen anderer Baumarten auf. Hainbuche ist dabei, Ahorn, aber auch Vogelkirsche. Und diese Durchmischung ist für den Förster nicht unkritisch. „Intensive Verjüngungsmaßnahmen sind kaum möglich“, so der Förster, „sobald in Größenordnungen Licht in den Wald gelassen wird, wächst als erstes Ahorn nach. Dieser gedeiht mit Licht schneller als die Eiche.“

Mit dem Waldstück müsse behutsam umgegangen werden. Das hat seinen Grund auch darin, dass dieser Wald mehrere Naturschutzfunktionen auf sich vereint: Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, Vogelschutzgebiet sowie Flora-Fauna-Habitat – der Leisniger Moschwitz-Wald hat alles davon. Für den Forstwirt Tenzler ist das eine große Herausforderung. „Man kann dort aus diesem Grunde schon gar nicht viel machen, selbst als Forstwirt nicht.“ Einen Teil dieser Herausforderung bekommen die Waldspaziergänger zu spüren: So romantisch es auch ist, am Abend unter dem durchsonnten Blätterdach dahin zu wandeln: Es geht mitten durch das Grün und das Totholz und das Kraut und die Brennnesseln, über bewachsene Wälle und durch Gräben.

Auch wenn hier und dort Baumpilze und andere Parasiten sowie Krankheiten wie der Buchenschleimfluss zu sehen sind - Herbert Meese, ehemaliger Revierförster, bescheinigt dem Wald gute Qualität, er sei mehrstufig aufgebaut und wie Tenzler bestätigt, aus forstwirtschaftlicher Sicht den Umständen entsprechend gesund. Trotzdem sind die Auswirkungen langer Trockenheit an einigen Baumkronen nicht zu übersehen: Hat ein Baum eine trockene Krone, ist er verloren, bringt dann auch keine Qualität mehr für den Holzmarkt.

Tenzler wünscht sich für die leichtere Bewirtschaftung, dass der Wald auf Forstwegen befahren werden könne. Momentan bereite es großen Aufwand, wirtschaftlich verwertbare Bäume gut aus dem Wald heraus zu bekommen. Den Wald zu betreten, empfehle er jedenfalls nicht: „Wer den Moschwitz-Wald betritt, tut das auf eigene Gefahr.“

Von Steffi Robak