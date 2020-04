Unsichtbare Monster: Einjährige leidet an Mukoviszidose

Kattnitz

Die kleinen Hände wackeln mit den Fingerchen. Auf ihrem zarten Gesicht zeigt sich ein breites Grinsen. Mia winkt und lacht dabei. An den Händen ihrer Mutter macht sie ihre ersten vorsichtigen Schritte. Sie gibt die Richtung vor, will zur Schaukel, dann wieder zur Rutsche. Mia ist vor wenigen Monaten ein Jahr alt geworden. Mia lacht. Mia spielt. Mia leidet an Mukoviszidose.

Was ist Mukoviszidose? Mukoviszidose ist eine angeborene, vererbte Stoffwechselkrankheit. In der Bezeichnung „ Mukoviszidose“ stecken die beiden lateinischen Begriffe mucus (Schleim) und viscidus (zäh) – das beschreibt das Grundproblem der Erkrankung recht gut: Da bei Mukoviszidose bestimmte Gene verändert sind, bilden verschiedene Organe sehr zähen Schleim beziehungsweise Köpersekrete. Das kann vor allem zu Atemproblemen führen. Wilm dickflüssiger Schleim die Bronchien verstopft, leiden Betroffene häufig an Husten, Bronchitis oder Lungenentzündung. Heilbar ist die Erkrankung bis heute nicht. Etwa 2000 verschiedene Mutationen sind bekannt. In Deutschland leben rund 8000 Menschen mit Mukoviszidose. Jedes Jahr kommen etwa 200 bis 300 Neugeborene mit dieser Erkrankung auf die Welt.

Wenn Mia im Sandkasten spielt, müssen ihre Eltern aufpassen, dass sie sich den Sand nicht in den Mund steckt. Das machen Einjährige gern mal. Im schlimmsten Fall wird Mia davon krank und sie muss ins Krankenhaus. Wenn Isabell Weigelt, Mias Mutter, die Geschichte ihrer Tochter erzählt, holt sie aus. Sie will alles loswerden, der Zuhörer soll jedes kleine Detail verstehen, um die Geschichte zu verstehen. Mias Vater, Frank Weigelt, hört zu. Manchmal werden seine Augen gläsern und er muss sich eine Träne wegwischen.

Zwei Wochen zu früh

Mias Geschichte beginnt am 30. Dezember 2018. An diesem Sonntag wird sie geboren. Zwei Wochen zu früh. „Ich lag 24 Stunden in den Wehen, dann ging alles ganz schnell“, erinnert sich die 30-jährige Isabell Weigelt. Mit einem alten Zwei-Sitzer-Caddy mit offener Pritsche fuhren sie und ihr Mann ins Krankenhaus nach Dresden. Dort wollte sie unbedingt entbinden. Auch ihr heute dreijähriger Sohn Ben kam dort zur Welt. „ Frank hatte vergessen, die Babyschale auf der Pritsche festzuschnallen. Sie rutschte während der Fahrt hin und her“, lachen die Beiden. Im Krankenhaus angekommen blieb keine Zeit zum Zimmer beziehen und Sachen auspacken. „Ich habe zwei, drei Mal gepresst und dann war sie da“, erzählt die junge Mutter. Nur eine Nacht blieben die Weigelts im Krankenhaus, dann geht es schon wieder nach Hause.

Mia war zu leicht

Die Familie wohnt in Kattnitz. Auf dem Hof gibt es viel zu tun. Isabell Weigelts Mutter wird von ihr gepflegt. Ben wartete auch auf seine kleine Schwester. Zehn Tage führte die Familie ein normales Leben. Dann kam der Anruf aus dem Uniklinikum in Dresden. Mias Neugeborenen-Screening zeigte, dass der Wert für Mukoviszidose auffällig war. Sofort mussten erste Untersuchungen gemacht werden. Ein Schweißtest sollte Erkenntnisse liefern, doch Mia war zu leicht. „Erst ab 3500 Gramm Körpergewicht produziert der Körper Schweiß“, sagt Isabell Weigelt.

Gentest bestätigt Verdacht

Wenn sie ihre Tochter ansah, bemerkte sie, wie blass sie war. Sie nahm nicht zu, obwohl das Stillen gut klappte und sie an der Brust gut trank. „Wir wussten es. Wir wussten, dass etwas nicht stimmte.“ Blut wurde der kleinen Mia abgenommen, weitere Schweißtests durchgeführt. Irgendwann bekam sie die ersten Enzyme. Dadurch nahm sie zu – ein weiteres Zeichen für Mukoviszidose. Es folgte ein Gentest. Es bestand kein Zweifel mehr. Isabell Weigelt und ihr Mann tragen beide jeweils ein Mukoviszidose-Gen in sich. In Mias Erbgut finden sich beide. „Bei unserem Sohn Ben hat entweder nur einer von uns das Gen weitergegeben oder keiner. Er ist gesund.“

Pflegegrad für Mia

Noch im Krankenhaus kommt der Sozialdienst zu Isabell Weigelt und teilt ihr mit, dass Mia einen Behinderten- und Pflegegrad bekommt. „Ich wusste, wie viel bürokratische Arbeit das mit sich bringt“, erklärt Isabell Weigelt, die das Prozedere bei ihrer eigenen Mutter schon einmal durchlief. Doch die Sozialarbeiterin kümmerte sich um alles. Eine große Erleichterung für die Familie.

Die darauffolgenden Wochen kommen die Weigelts in keiner Sekunde zum Durchatmen. Mia bekommt Medikamente und Vitamine, mehrmals täglich muss sie inhalieren. „Wir haben nur funktioniert.“

„Das Bild werde ich nie vergessen“

Der erste Schock ist noch nicht überwunden, da infiziert sich Mia mit gerade mal einem Monat mit Influenza. Sie muss ins Krankenhaus. „Sie musste mit Sauerstoff versorgt werden“, erzählt Isabell Weigelt. Ihre Tochter lag allein in einem Krankenbett, an ihr Schläuche. „Das Bild werde ich nie vergessen.“

Wieder zuhause muss die Familie einen neuen Rhythmus finden. Wöchentlich muss Mia zur Ambulanz nach Dresden. Dazu zweimal in der Woche zur Physiotherapie nach Roßwein. Mehrmals am Tag inhalieren, die Medikamente nehmen. Dazu die Sorge, dass sich Mia etwas einfängt. „ Bakterien, die für gesunde Menschen ungefährlich sind, können Mia krank machen“, sagt ihre Mutter.

Keime im Blumenwasser

Die Weigelts krempeln ihr Zuhause um. Pflanzkübel im Haus müssen verschwinden, ebenso wie Blumenvasen. Dort sammeln sich Keime. Isabell Weigelt besitzt Pferde, Hühner und Enten. Auch die müssen sie abgeben. Der Wasserhahn muss eine Minute laufen, bevor Mia ran darf. Das Wasser, das sich in den Rohren sammelt, hat zu viele Bakterien und muss erst einmal ablaufen. „Wenn man sein Kind einmal im Krankenhaus sieht, wie es an Schläuchen und Geräten hängt, dann ist man vorsichtiger“, sagt Isabell Weigelt.

„Ist doch nur inhalieren“

Während all der aufwühlenden Zeit, einer Zeit voller Angst und Verunsicherung, wird der Familie viel Unverständnis entgegen gebracht. Verwandte und Freunde fanden harte Worte. „Ihr seid doch selbst Schuld“, sagen sie. Isabell und Frank Weigelt trugen das Gen unwissentlich in sich. „Wir hätten doch Test machen können“, erklärt die junge Mutter einen der Vorwürfe, die sie zu hören bekam. Doch niemand ahnte, dass etwas nicht stimmen könnte. Ihr erstes Kind ist gesund. „ Mukoviszidose ist für die Leute nicht greifbar. Man sieht es nicht“, sagt Isabell Weigelt. „Ist doch nur inhalieren, heißt es oft.“ Die Familie zieht sich immer mehr zurück. Die harten Worte von ihnen nahestehenden Menschen tun weh. Ständig müssen sie sich rechtfertigen, immer wieder erklären. Die Familie führt einen emotionalen Kampf. „Wir reagieren oft aus dem Moment heraus. Heute darf sie ein Stück Schokolade essen, weil der Fettgehalt ihr gut tut. Morgen soll sie das lieber nicht machen. Die ständigen Erklärungen sind anstrengend.“

Auf der Intensivstation

Ostern vor einem Jahr, Mia war noch nicht mal sechs Monate alt, fängt sie sich den RS-Virus ein. Eine Woche lag sie auf der Intensivstation, zwei weitere musste sie im Krankenhaus bleiben. Isabell Weigelt wich nicht von der Seite ihrer Tochter, doch auf der Intensivstation durfte sie nicht bleiben. „Es gab ein Elternhaus, nicht weit von der Klinik. Dort konnte ich schlafen, während meine Tochter alleine auf der Intensivstation blieb.“ Von früh bis abends saß sie an ihrem Bett. „Das war die schlimmste Zeit meines Lebens“, sagt sie.

Erster Urlaub zu viert

Als Mia entlassen wurde, packt die Familie die Koffer, schnappt sich den extra dafür gekauften Wohnwagen und steuert in Richtung Ostsee. „Die salzige Meeresluft war wie 24-stündiges Inhalieren für Mia. Es ging ihr so viel besser.“ Es war der erste Urlaub zu viert.

Zurück in Kattnitz findet die Familie langsam zu einer Art Routine. Zur Ambulanz nach Dresden muss Mia alle acht Wochen, mittlerweile nur noch alle zwölf Wochen. Dort werden viele Untersuchungen gemacht. Der Sauerstoffgehalt wird gemessen, Blut abgenommen, ein Ultraschall gemacht. Zweimal die Woche geht Mia zur Physio- beziehungsweise Atemtherapie. „An jedem anderen Tag mache ich die Therapie mit ihr zuhause“, erzählt Isabell Weigelt.

Sohn muss zurückstecken

Mit der Zeit traut sich die Familie öfters nach draußen, mal in den Zoo, mal zu Verwandten oder Freunden. „In geschlossenen Räumen trägt Mia einen Mundschutz.“ Nur draußen im Garten scheint alles normal. Sie spielt im Sand, schaukelt und rutscht.

Für Ben, den dreijährigen Sohn der Familie, ist die Situation nicht immer leicht. „Oft will er helfen, manchmal ist er eifersüchtig“, erzählt seine Mutter. Durch die Krankheit seiner Schwester muss er oft zurück stecken. Um ihm die Situation zu erklären, sprechen die Weigelts von unsichtbaren Monstern, die sie bekämpfen müssen. „Deswegen muss alles desinfiziert werden und wir besonders vorsichtig sein.“

Unsichtbare Monster

Besonders vorsichtig sein müssen die Weigelts immer. Jetzt, in Zeiten von Corona, noch mehr. „Auch wenn sich für uns kaum was geändert hat, denn wir müssen immer alles desinfizieren – die Angst ist größer geworden“, sagt die 30-Jährige. Hört Isabell Weigelt von Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen, wird sie wütend. Auch Masken und Desinfektionsmittel werden knapp. „Das ist etwas, was wir immer brauchen. Nur jetzt kaufen es auch alle anderen.“ Die junge Mutter hat Angst. Jetzt kämpfen sie wirklich gegen ein unsichtbares Monster. Sie wissen nicht, was passieren würde, wenn Mia sich mit dem Coronavirus ansteckt. „Corona wäre für unsere Tochter aller Wahrscheinlichkeit nach tödlich.“

Achterbahnfahrt

Fragt man Isabell und Frank Weigelt, ob sie jemals ohne Angst leben, sagen sie: „Auch wenn wir es verdrängen, kommt uns ein Gedanke immer wieder in den Sinn: Mia wird wahrscheinlich vor uns gehen. Das ist das Schlimmste an der Krankheit. Dass man nicht weiß, wo die Reise hingeht. Das Leben ist seit Mias Geburt eine Achterbahnfahrt.“ Für ihre Tochter hoffen sie auf ein normales Leben. Mit Kindergarten, Schule und allem, was dazu gehört.

Von Stephanie Helm