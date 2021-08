Waldheim

Mit ein bisschen Geschimpfe auf der Straße eröffnete in Waldheim die Ausstellung „Viva la Vulva 3.0“. Eine Passantin ging mit den Worten „dass sowas überhaupt eröffnen muss“ an der Galerie der François Maher Presley Stiftung für Kunst und Kultur (FMP) an der Waldheimer Schlossstraße vorbei. Giulietta Scheer hat die Vulva in den Mittelpunkt ihres Schaffens gerückt. Die Frau ist Anfang 30 und arbeitet als Kunsttherapeutin in der JVA Waldheim. Es ist die dritte Ausstellung dieser Art, welche die junge Frau zeigt, daher „Viva la Vulva 3.0“.

Giulietta Scheer erklärte zur Vernissage den über ein Dutzend Besuchern, wie sie dazu kam, den weiblichen Schambereich in den Mittelpunkt ihres künstlerischen Schaffens zu stellen, erzählte von ihrer Dänemark-Reise zu Jens Galschiøt und dass ihre Kunst auch mit ihr selbst zu tun hat. „Ich habe mich Ihnen hier komplett offenbart“, sage sie.

Wahr -und annehmen

Die Bandbreite der Darstellungsformen ist enorm. Die Präsentation zeigt Gipsabdrücke von Vulven, Vulven aus Metall, Fotografien von Wachsabdrücken, Aquarelle, Collagen. Obschon manche Werke sehr figürlich sind, ist die ausgestellte niemals obszön. Und dann sind da Mädchen und junge Frauen, die unzufrieden damit sind, wie sie untenrum aussehen und über eine Schönheitsoperation an ihren Schamlippen nachdenken. Den Körper wahr- und annehmen – das ist eine Motivation für den künstlerischen Fokus auf die Vulva. Damit sich Frauen und Mädchen nicht unters Messer legen, um einem Schönheitsideal näher zu kommen, das die Pornoindustrie vorgibt.

Interessiert hörten die Gäste der Vernissage der Künstlerin zu, manche fragten sie auch und es ergaben sich Gespräche. Die Nase rümpfte keiner. Aus Döbeln war zum Beispiel Bernd Wetzig angereist. Er besucht jede Ausstellung in der FMP-Galerie, so auch diese.

Die Ausstellung „Viva la Vulva 3.0“ ist ab sofort in der FMP-Galerie an der Waldheimer Schlossstraße zu sehen. Besichtigungstermine können mit Galeriemanager Ingo Ließke unter 0176/ 43 80 25 89 abgesprochen werden.

Von Dirk Wurzel