„Unter Vorbehalt“ – So funktioniert Kultur in Roßwein während Corona

Roßwein

Rot leuchten die Zahlen und Buchstaben im Veranstaltungskalender ab dem 26. April vom Bildschirm an Ines Lammays Computer. Rot steht für „vakant“ oder „abgesagt“. Die Corona-Krise hat nicht nur dafür gesorgt, dass kulturell fast ein halbes Jahr lang nahezu nichts mehr stattfinden kann. Die Pandemie wirkt sich auch auf die Art und Weise aus, wie Kultur für die Zukunft geplant wird.

Nicht alle Künstler werden die Krise überstehen

Verbindlichkeit ist etwas, das es irgendwie nicht mehr zu geben scheint. So gern Ines Lammay planen würde und auch muss, Verträge festzurren möchte – einerseits kann sie es selbst nicht, andererseits stecken die Agenturen in der Zwickmühle. „Viele Künstler werden die Krise nicht überleben“ schrieb eine der Agenturen in einer Antwortmail an die Roßweiner Stadtverwaltung. Ines Lammay hatte versucht, etwas zu buchen für das Rahmenprogramm zur Wahl der Schulfestkönigin im nächsten Jahr. „In dem Fall hat es nämlich nicht funktioniert, einfach alles um ein Jahr zu verschieben, die Künstler haben da bereits andere Verpflichtungen“, erzählt Ines Lammay. Doch eine Neuverpflichtung ist auch schwierig. „Wir sollen nach dem 31. August wieder bei der Agentur anfragen“, sagt Ines Lammay, die aus Nachrichten wie diesen eine große Angst und wenig Zuversicht herausliest.

Roßweins Veranstaltungskalender für den Rest des Jahres ist ausgedünnt. Mit der Absage der großen Tischendorf-Familienausstellung am 13. März, die bereits im Rahmen der Feierlichkeiten zur ersten urkundlichen Erwähnung von Roßwein stattfinden sollte, fing alles an. Jetzt sind auch die Wände im Rathaus leer. Die geplante Schulfestausstellung muss bis ins nächste Jahr warten. Und die Bilder, die im September mit der Eröffnung der dritten Jahresausstellung gezeigt werden sollen, können zunächst nur die Rathausmitarbeiter bewundern. „Wir werden sie im September aufhängen und dann am 26. Februar eine Midissage organisieren.“ Unter Vorbehalt – wie alles derzeit.

Gedenkveranstaltung vielleicht nur im Freien?

„Die Gespräche zu den geplanten Veranstaltungen laufen ganz anders als bisher“, stellt Ines Lammay fest. Immer gebe es einen Plan B. Wie etwa bei der ersten Veranstaltung nach dem 31. August, in die die Stadt als Organisator mit einbezogen ist. Die Mahnwache und Gedenkveranstaltung an den Stolpersteinen am 9. November sollte eigentlich in der Winterkirche fortgesetzt werden. „Wir wissen jetzt noch nicht, ob daraus etwas wird oder ob wir umplanen müssen und uns vielleicht auf Draußen beschränken.“

Der soziale Austausch fehlt den Vereinen

Viele Vereine, die in der Zeit nach August Veranstaltungen geplant haben, warten ab. Auf Nachfrage bekommt Ines Lammay oft zu hören, dass man lieber noch nicht absagen will. Was vielen fehlt, sei auch der soziale Austausch. Das spüre man in den Vereinen, die dafür leben, für andere etwas auf die Beine zu stellen. Es passiert auch immer noch relativ viel, aber momentan kann es keiner sehen“, macht die Kulturfrau unter anderem am Beispiel der Kräuterfrauen deutlich. Die können ihren Tag der offenen Tür im Mai nicht stattfinden lassen, dennoch muss der Kräutergarten in Schuss gehalten werden.

Der Tag der Apotheke aber am 4. Juni sollte trotzdem im Kalender stehen bleiben. „Das stutzen die Frauen irgendwie auf die aktuellen Rahmenbedingungen zurecht.“ Auch die geplante Öffnung des Littdorfer Heimatmuseums am 13. Juni bleibt im Kalender. „Ich weiß, dass der Heimatverein längst in den Startlöchern steht“, sagt Ines Lammay. In welchem Umfang die Johannesandacht der Kirchgemeinde Roßwein-Niederstriegis am 26. Juni stattfindet, kann sie noch nicht sagen. „Keine Ahnung, ob danach wie sonst auch ein bisschen gerostert wird oder so.“ Das Dorf- und Vereinsfest der Niederstriegiser anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des Sportvereins ist auf nächstes Jahr verschoben. Der Saisonabschluss der Gleisberger Fußballer, ebenfalls im Juni geplant, hingegen ist noch nicht offiziell abgesagt.

Es ist die Zeit der Ungewissheit und des Abwartens. Wer gern langfristig plant, hat derzeit schlechte Karten. Doch auch wenn die Verhandlungen jetzt anders laufen: „Wir als Stadt versuchen dennoch unsere Verpflichtungen den Künstlern gegenüber wahrzunehmen. Für viele ist das ein kleines Stück Sicherheit.“

Von Manuela Engelmann-Bunk