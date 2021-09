Unterm Kirchendach, mit Lkw oder in der Manege: So lief der Schulanfang in der Region Döbeln

Region Döbeln

Mal aufgeregt und zappelig, andere eher zurückhaltend und schüchtern – aber alle von den Eltern fein herausgeputzt – so feierten die neuen Erstklässler am Sonnabend an den Grundschulen der Region Döbeln ihren Schulanfang.

An der Grundschule Döbeln-Ost gab es für 34 Kinder Zuckertüten. Die wurden von einem Lkw gebracht. Ein kleiner Vorgeschmack darauf, dass in der Grundschulzeit dieser Erstklässler der Baustart für ein neues Grundschulgebäude in Döbeln-Ost liegen wird. Grundschulleiterin Andrea Katzer wünschte sich von den Eltern: „Nehmen sie sich Zeit für ihre Kinder, haben sie ein offenes Ohr und ein offenes Herz. Dann klappt es auch mit der Schule.“

An der Evangelischen Grundschule Technitz wurden am Sonnabend 24 Kinder in der neuen ersten Klasse eingeschult. Nach dem Gottesdienst gingen die Kinder zusammen mit Klassenleiterin Sabine Weichsel und Erzieherin Claudia Eisold in ihr Klassenzimmer. Danach überreichten die Eltern vor der Freilichtbühne im weiträumigen Gelände des Christlichen Lernraumes ihren Kinder die Zuckertüten.

Auch Bianca Ehrlich feierte sowas wie Schulanfang. Sie ist die neue Schulleiterin der Gersdorfer Grundschule. Quelle: Stephanie Helm

Mindestens genauso aufgeregt wie die neuen Erstklässler selbst war Bianca Ehrlich. Für sie war am Wochenende auch so etwas wie Schulanfang. Seit wenigen Wochen ist sie die neue Schulleiterin der Grundschule in Gersdorf. Bevor die Feierstunde am Samstagmorgen begann, hing sie die Zuckertüten von 15 Mädchen und Jungen an den Zuckertütenbaum vorm Schulgebäude auf. Dass die Schulanfänger ab nächster Woche im jahrgangsübergreifenden Unterricht, also gemeinsam mit den Zweitklässlern lernen, ist eine Besonderheit in der Region. Und für Bianca Ehrlich einer der Gründe, warum es sie nach Gersdorf zog. Zuvor unterrichtete sie Mathematik, Deutsch, Sachunterricht und Sport an der Harthaer Grundschule. Das Programm, das Musiklehrerin Kerstin Steurer gemeinsam mit den bisherigen Erst- und Zweitklässlern einstudierte, war ein bisschen also auch für die neue Schulleiterin.

Schulanfang in der Manege? Das gibt’s nur in Großweitzschen. Dort wurden neuen 19 Erstklässler mit Pauken und Trompeten begrüßt. Quelle: Stephanie Helm

Aller vier Jahre erleben Schulanfänger an der Großweitzschener Grundschule etwas ganz Besonderes. Schulleiterin Diana Hörnig führte die 19 Jungen und Mädchen, die ab sofort die erste Klasse besuchen, in ein großes Zirkuszelt. „Das haben die Vatis und Muttis am Tag zuvor auf unserem Schulgelände aufgebaut“, weiß Diana Hörnig. Am Samstag versammelten sich die neuen Erstklässler genauso wie ihre Omas, Opas, Mamas, Papas, Brüder und Schwestern um die kleine, rote Manege. Zu entdecken gab es leuchtende HulaHoop-Reifen, karussellfahrende Tauben und Feuerfontänen. Zu Gast war der „1. Ostdeutsche Projectzirkus Andre Sperlich“. Für die Schulanfänger hatte Diana Hörnig auch noch eine Überraschung im Gepäck: Statt Mathe, Deutsch oder Werken steht ab nächster Woche Akrobatik, Seiltanz und Feuerspucken auf dem Stundenplan. „Dann seid ihr die Stars in der Manege“, versprach die Schulleiterin ihren neuen Schützlingen.

Von Thomas Sparrer und Stephanie Helm