Unternehmer Franco Lehmann möchte in Roßweins Rathaus einziehen

Roßwein

Ein nächster Kandidat um das Bürgermeisteramt in Roßwein steht fest: Der Ortsverband der FDP Döbeln und Umgebung hat Dr. Franco Lehmann als Kandidat vorgeschlagen. Die Freien Demokraten wollen den Roßweiner Bürgerinnen und Bürgern ein konkretes, parteiübergreifendes Angebot für die Zukunft ihrer Stadt unterbreiten.

Der 40-jährige Franco Lehmann stammt aus Dresden und lebt seit 2015 mit seiner Familie in Roßwein. Seit Ende 2020 ist der Unternehmer Vorsitzender des FDP-Ortsverbandes Döbeln. Lehmann hat in Dresden, Salzburg und Porto Politik, Geschichte und Rechtswissenschaft studiert und promovierte 2013 an der Technischen Universität Freiberg im Fachbereich Wirtschaftsgeschichte. In Roßwein hat er sich zuletzt an den sogenannten „Stadtgesprächen“ beteiligt und arbeitet aktuell maßgeblich in der sich daraus entwickelten Projektgruppe mit, die sich mit dem Thema einer erneuten Fachhochschul-Ansiedelung in Roßwein beschäftigt.

Zu seiner Kandidatur erklärt Lehmann: „Roßwein steht aus meiner Sicht vor einer klaren Richtungsentscheidung. Mein Standpunkt lautet: Roßwein hat Potenzial, um sich zu entwickeln – aber eben auch die Gefahr im Status Quo zu verharren, was keine gute Perspektive ist.“ Dabei treibt Franco Lehmann konkret vor allem eine Frage an: „Wie kann die Zukunft Roßweins aussehen? Ein attraktives Innenstadtkonzept mit konkreten Nutzungsperspektiven für Gebäude, gegen Leerstand, für die Ansiedlung und Wiederbelebung der Roßweiner Wirtschaft müssen wieder mehr Priorität erhalten“, formuliert Lehmann. „Wenn selbst die Postfiliale in Roßwein geschlossen hat, ist das kein gutes Signal für die Zukunft unserer Stadt“, sagt er. „Gerade die bisherige Arbeit und das Bemühen von Veit Lindner verdient hier natürlich eine besondere Würdigung. Die Impulse und konkreten Ergebnisse, die der Bürgermeister für Roßwein in Gang gebracht hat, sind ein wichtiger Beitrag für die Stadt. Hier anzuknüpfen und zentrale Themen weiter zu entwickeln, ist für mich wichtig“, erklärt Lehmann.

Die Roßweiner und Menschen in den umliegenden Ortsteilen hätten in den letzten 30 Jahren gezeigt, dass sie mit Fleiß und Engagement ihre Umgebung entwickelt können. „Für die Zukunft braucht es aber jetzt wieder neue, mutige Ideen und eine klare Strategie mit Visionen, vor allem für die Stadt- und Wirtschaftsentwicklung durch Wirtschaftspartnerschaften und Ansiedlung von Unternehmen.“

Dabei hat der Unternehmer konkrete Ideen und wird im Rahmen einer aktiven Bürgerbeteiligung alle Roßweiner inklusive der Bürgerinnen und Bürger in den Ortsteilen mit ihren Wünschen und Anregungen aktiv einbeziehen. „Dazu werden die Visionen der Mitglieder des Zukunftsworkshops und der AG Stadtgestaltung einbezogen und eine Bürgersprechstunde wird in den Ortsteilen wiederbelebt. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Unterstützung und der Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Vereinen, der Feuerwehr, den sozialen Einrichtungen und den Ortschaftsräten. Eine zentrale Rolle für die Entwicklung unserer Stadt und deren Umgebung spielen die Einbindung der Ortsteile von Roßwein in eine ganzheitliche Betrachtung im Infrastrukturnetz, z.B. durch Radwegeentwicklung entlang der stillgelegten Bahnstrecken und Wiederherstellung der Verkehrsanbindungen an Dresden.“

Lehmann plädiert dafür, dass die Flussläufe, auch zum Schutz vor Hochwasser, wieder besser sauber gehalten werden, dass Ladestationen auch in den Ortsteilen entstehen und der Ausbau aller Schul- und Kitastandorte für die beste Bildung unserer Kinder innovativ vorangebracht werden. „Im Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern will ich mein Programm diskutieren und gemeinsam, ganzheitlich und vollumfänglich weiterentwickeln. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Herausforderungen zusammen lösen und unserer Stadt ein klares Profil für die Zukunft geben können“, betont Lehmann. „Dafür werde ich mich einsetzen, ein parteiübergreifendes Team bilden und damit den Roßweiner Bürgerinnen und Bürgern ein konkretes Angebot für die Zukunft unserer Stadt machen.“ Was Roßwein jetzt brauche, sei nicht Stillstand oder ein weiter so – sondern mutige Ideen und vor allem sichtbare Ergebnisse und Resultate und eine echte Zusammenarbeit aller Stadträte, Bürgerinnen und Bürger für ein Roßwein mit der Agenda: Die Zukunft Roßweins gestalten, Roßwein weiterentwickeln.

Dr. Franco Lehmann war als Unternehmer in verschiedenen Leitungspositionen tätig und ist aktuell Gesellschafter einer Agentur, mit Schwerpunkt Digitale Transformation in Dresden. Die Mitgliederversammlung zur Nominierung des Kandidaten findet am 28. Februar statt.

Von Manuela Engelmann-Bunk