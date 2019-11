Unterricht mit Trommeln und Papageien

Döbeln

Paula, Bruno und Carlo sind in dieser Woche die Helden des Unterrichts in der fünften Klasse der Oberschule Am Holländer. Die drei Ara-Papageien sitzen vor der Tafel auf einem barrenartigen Gestell und krächzen ab und an die typischen Laute der Aras.

Krächzen im Unterricht

Schon einige Jahre kommt Jacqueline Jünger aus Döbeln jedes Jahr im Herbst zu den Fünftklässlern der Oberschule. Denn zum Regenwaldprojekt beim fächerverbindenden Unterricht in dieser Schulwoche sind die putzigen Vögel ein besonderer Höhepunkt. Die 45-jährige Döbelnerin hält seit Jahren die Papageienvögel und hat dazu auch eine Menge Wissen. Das vermittelte Jacqueline Jünger den Schülern in kleinen Runden. Dabei dürfen die Tiere auch mal auf den Schultern oder wer sich traut, auch auf dem Unterarm sitzen. Luca, Nele, Pantera und Yasmin trauten sich und freuten sich über den abwechslungsreichen Unterricht in dieser Regenwaldwoche.

Jacqueline Jünger sorgte mit ihren drei Aras für anschaulichen Unterricht. Quelle: Sven Bartsch

Regenwaldwoche in allen Fächern

Zum Programm des fächerverbindenden Unterrichts unter dem Oberbegriff „Regenwald“ gehören in dieser Woche noch ein Besuch im Regenwaldmuseum Leipzig des Vereins Phyllodrom e.V., ein Sporttag mit passenden Sportdisziplinen und ein Trommelworkshop mit Trommellehrer Jacob Nii Anum Odametey aus Schrebitz. Auch er kommt schon seit einigen Jahren regelmäßig an die Oberschule.

Trommeln im Schulclub

Schon am Montag waren die ersten Gruppen der Fünftklässler im Schulclub mit ihm am Start. Diese Trommelklänge waren in der ganzen Schule zu hören. Mit Leidenschaft schlugen die Fünftklässler auf die Trommelfelle. Sie buchstabierten trommelnd das Wort Schokolade oder klatschten und trommelten den Queen-Klassiker „We will rock you“. „Das Trommeln passt immer wieder gut als bewegendes Element in unser Thema Regenwald“, so Silke Malina. Passend zum Thema bauen die Schüler in Gruppen die Stockwerke des Regenwaldes, verkosten Papaya, Ananas, Sternfrucht oder Avocado, malten, bauten Klangwelten und entspannen sich zu Regenwaldklängen. Der Unterricht über Fächergrenzen hinaus, ist jedes Jahr ein Höhepunkt an der Oberschule.

Jacob Nii Anum Odameteys (l.) Trommelworkshop war an der ganzen Oberschule nicht zu überhören. Quelle: Sven Bartsch

Zukunftsplanung in der Achten

Auch die anderen Klassenstufen bearbeiten diese Woche fächerübergreifende Themen. Die achten Klassenetwa befassen sich mit dem Thema Zukunft. Dazu gehören Berufsberatung, Betriebsbesuche, Bewerbungstraining und vieles mehr.

Von Thomas Sparrer